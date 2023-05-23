影／國中考生准考證掉公車 中客熱心司機報警急送件

前天是國中會考第二天，莊姓女考生卻將准考證忘在公車上，12路公車司機何樑德發現立即報警，並由豐原所警員湯巧庭開警示燈、警報器驅車送抵14公里外的台中家商考場，8點24分送交試務人員，順利趕上8點30分第一節考試，化解危機。

前天早上7點多，台中客運12路公車司機何樑德行經豐原區土地銀行時，發現公車座位上有莊姓女考生遺落的准考證，由於當天是國中會考第二天，擔心學生沒有准考證無法應試，3年來努力付諸一匱，當下立即報警。

早上7點50分，豐原警分局豐原所警員湯巧庭接獲報案，趕到豐原區中山路土地銀行前與公車司機會合，司機轉述，他在座位上發現莊姓女考生准考證，當天是國中會考第二天，早上車內考生都相當認真讀書、做最後衝刺，考生沒有准考證就無法應試，擔心學生3年來努力白費，請警方協助送達考場。

警員湯巧庭在上午8點接手後，得知第一堂考試時間為上午8點30分，立即開啟警車警示燈及警報器，驅車趕往遠在14公里外的台中家商考場，並於上午8時24分抵達考場，將准考證交給考場試務人員，完成任務。

台中客運表示，59歲駕駛何樑德在公司服務1年2個月，服務時間雖不久，但相當有熱忱，他駕駛的12路公車為無障礙公車，何員服務身障乘客皆主動服務並扣好安全帶，深受不少乘客喜愛，更致電到公司感謝何員，公司多次頒發獎金給與獎勵。

台中客運指出，何員認為做好乘客服務是他應該做的事情，以往服務乘客他不居功，這次公司也不知情他協助莊姓考生送達准考證事件，公司肯定何員熱心善行，將頒發獎金、記功鼓勵。