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涼亭包圍籬擋遊民 台中養工處挨批

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲／台中報導
台中有2處公園涼亭被施工圍籬包圍，議員細問發現是避免遊民逗留，批評「異想天開」；市府首長也說不適當，目前已拆除。圖／議員江肇國提供
台中有2處公園涼亭被施工圍籬包圍，議員細問發現是避免遊民逗留，批評「異想天開」；市府首長也說不適當，目前已拆除。圖／議員江肇國提供

公園是民眾休閒去處，不過台中有議員發現，南區健康公園、樹德公園涼亭被施工圍籬包圍，民眾無法進入，細問發現為避免遊民逗留而設置，批評「異想天開」。建設局長陳大田表示，此作法不適當「我不以為然」。養工處表示，會勘時經建議才出此下策，已經撤除，將會同其他單位研議處置。

另外台中市1085上千座公園中，只有30座公園有監視器，議員質疑比例太低，恐有安全疑慮。建設局表示，將逐步降低圍牆、透明化，監視器會是需求評估。

民進黨議員江肇國說，健康、樹德公園的涼亭，近期被施工圍籬圍起，民眾不得其門而入，但遊民進入圍起來的涼亭，彷彿成為遊民庇護所，細問才得知，竟是為了避免遊民逗留，才把涼亭圍起來，根本是「異想天開」。

副市長黃國榮說，他不知道此事，但不認同此作法，應循機制會同相關局處處置。建設局長陳大田說，這種做法非常不適當，若遊民在公園涼亭逗留，將啟動關懷措施，配合社會、警政制度處理，不會圈圍涼亭，要求馬上更正。

台中市養護工程處表示，只有2處公園的涼亭圍起來，主要是地方會勘後，遊民安置問題一時難以解決，才依照地方意見，暫時以工地圍籬圈起來，後續再研擬處置措施；目前已將圍籬拆除，將會同社會局、警察局關懷輔導。

議員表示，台中的公園與綠地1085座，已裝設監視器的有30座，比例僅2.76％，應提高安裝比率；公園圍牆也應朝開放、透明化拆除或降低高度，才能減少治安死角，讓民眾安心。

建設局表示，公共區域會朝降低圍牆、透明化處理，是否安裝監視器將再研議。大型的中央公園、文心森林公園都有常駐保全，鄰里公園有警方巡邏，維護廠商也會巡視，確保安全。

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