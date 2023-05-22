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南投福興溫泉區開發牛步 議員揭業者面臨2大困境

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府開發埔里福興溫泉區取代廬山溫泉。圖／本報資料照
南投縣政府開發埔里福興溫泉區取代廬山溫泉。圖／本報資料照

南投縣政府開發福興溫泉區，但至今尚無廠商動工，縣議員吳國昌、黃世芳質疑疫情、都審規範繁瑣等致整體開發延宕，要求縣府協助業者解決困難，同時展延開發期限；縣長許淑華說，已向中央爭取展延，並研議召開說明會了解業者困境。

縣議員吳國昌指出，福興溫泉區土地幾近完售，不少業者開始規畫興建，但前期受到疫情影響延宕，這陣子著手申請相關證照申請，更發現因旅館區、商店街起造區分審查過於嚴謹，憂心申請通過，恐致發展受限，因此持續觀望，暫緩動工。

他說，過去業者多是店住合一，樓上出租房屋，樓下店面賣東西；現在卻是申請當旅館，館內頂多僅能販售農特產品，其他東西不能賣，要當商店街就沒有溫泉，如此的經營模式，不利於自營的旅宿業，而導致業者觀望，建議縣府應放寬審查。

縣議員黃世芳則說，業者依規定須在2年內完成申請商店或旅館建照，之後的3年內完工要取得營業許可，但礙於疫情、都市設計審議限制等，導致業者遲未動作興建，溫泉區整體開發延宕，縣府應協助業者解決困難，並展延投資建設期限。

對此，縣長許淑華說，業者反映因疫情、都審規範繁瑣等延後開發進程，尤其因疫情影響投資是大環境問題，縣府已透過專案請示中央，後續會全力向中央爭取放寬業者2年內申請商店或旅館建照的規定，支持縣府同意展延期限。

至於都審規範致開發受限部分，她表示，研議邀集所有投資業者召開地方說明會，由建設、地政、觀光等相關業務局處，與業者面對面溝通，縣府將藉此進一步掌握業者面臨或憂心的問題，全力提供各項協助，加速溫泉業者投資建設的腳步。

南投縣議員吳國昌（後）、黃世芳（前）今關心埔里福興溫泉區開發進度。記者賴香珊／攝影
南投縣議員吳國昌（後）、黃世芳（前）今關心埔里福興溫泉區開發進度。記者賴香珊／攝影
南投縣政府開發埔里福興溫泉區取代廬山溫泉。圖／南投縣政府提供
南投縣政府開發埔里福興溫泉區取代廬山溫泉。圖／南投縣政府提供
南投縣議會總質詢，南投縣長許淑華今回應埔里福興溫泉區開發問題。記者賴香珊／攝影
南投縣議會總質詢，南投縣長許淑華今回應埔里福興溫泉區開發問題。記者賴香珊／攝影
南投縣政府開發埔里福興溫泉區取代廬山溫泉。圖／南投縣政府提供
南投縣政府開發埔里福興溫泉區取代廬山溫泉。圖／南投縣政府提供

疫情 溫泉 議員

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