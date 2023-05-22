落實人本交通 中市府：機慢車退出人行道騎樓77處

小市民「施克德」促政府嚴格執法洗刷行人地獄成熱門話題。台北市長蔣萬安提出「機車退出騎樓2.0」，人行道取消機慢車停放區、人行道設置機車彎、紅黃線增設機車格、夜間汽機公用格位等措施，落實「人本交通」。中市交通局除增設停車空間，去年已完成37處機車退出騎樓、人行道，今年度也規劃新增40處。

交通局說明，台中市目前增加停車格，現共有15萬7158機車格，另正興建28場路外停車場，全數完工後，預計再提供機車6405格，增加供給，減少停放騎樓與人行道。

交通局指出，為有效管理機車停車秩序，兼顧留設人行通行空間，台中市2015年11月30日公告騎樓、緣石人行道停放機慢車規定，除設有禁止停車標誌或標線者外，寬度在3公尺以上者得停放機車及自行車，但須遵守停車規定，需留設行人、機車或自行車進出空間、方向與道路垂直、無障礙坡道應保留3公尺迴旋進出空間。

中市交通局表示，除增設停車空間，去年已完成37處機車退出騎樓、人行道，今年度也規劃新增40處。不過，不少騎士收到罰單時頗表不滿，因停車格不一定在住家或工作地點附近，另如逢甲商圈停車格一位難求，重罰之下頗表無。

市府創新行人安全措施，放大125%的行人號誌燈，在醫院、商圈、交通場站周邊的路口；在中山附醫附近的文心南路、建國北路口，試辦行人燈，照亮夜間的行穿線，提高駕駛注意，今年預計增設20處。