日月潭目前儲水重回七成 5月起集水區共進帳2500萬公噸

這波梅雨遲遲未登陸，南部仍處於缺水中，但日月潭做為重要抽蓄型離槽水庫，5月起的3波梅雨正在集水區，台電大觀電廠表示，目前仍以每日170萬公噸進帳，自5月1日起已進水超過2500萬公噸，目前日月潭儲水率繼3月10日後，再次達到72.52%，最高水位一度在744公尺上下，是中部水庫之冠，9400萬噸儲量至少可以供應3個月以上。

大觀發電廠表示，一期稻作春耕前，3月10日的日月潭水位743.7公尺，儲水率為71.06%，但隨後一路下滑到740公尺，儲水一度跌破50%，直到今年5月初的梅雨，水位才陸續回升，今天早上日月潭水位為743.95公尺，但昨日傍晚及今天清晨水庫進流量為每秒20.75公噸，，水位一度突破744公尺，加上下游本流因獲雨勢挹注，放水量減少，水庫進帳約171萬噸，兩天已增加蓄水約592.54萬噸。