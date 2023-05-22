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日月潭目前儲水重回七成 5月起集水區共進帳2500萬公噸

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
目前日月潭儲水率繼3月10日後，再次達到72.52%，最高水位一度在744公尺上下，是中部水庫之冠。記者黑中亮／攝影
目前日月潭儲水率繼3月10日後，再次達到72.52%，最高水位一度在744公尺上下，是中部水庫之冠。記者黑中亮／攝影

這波梅雨遲遲未登陸，南部仍處於缺水中，但日月潭做為重要抽蓄型離槽水庫，5月起的3波梅雨正在集水區，台電大觀電廠表示，目前仍以每日170萬公噸進帳，自5月1日起已進水超過2500萬公噸，目前日月潭儲水率繼3月10日後，再次達到72.52%，最高水位一度在744公尺上下，是中部水庫之冠，9400萬噸儲量至少可以供應3個月以上。

大觀發電廠表示，一期稻作春耕前，3月10日的日月潭水位743.7公尺，儲水率為71.06%，但隨後一路下滑到740公尺，儲水一度跌破50%，直到今年5月初的梅雨，水位才陸續回升，今天早上日月潭水位為743.95公尺，但昨日傍晚及今天清晨水庫進流量為每秒20.75公噸，，水位一度突破744公尺，加上下游本流因獲雨勢挹注，放水量減少，水庫進帳約171萬噸，兩天已增加蓄水約592.54萬噸。

台電統計，自5月1日起迄今總共進帳水量超過2500萬公噸，稍解全省缺水的燃眉之急，但持續觀察這波梅雨鋒面，仍盤旋在華南上空，尚未進一步為台灣本島帶來明顯雨量，預估未來降雨時間不長，水庫進帳仍有限，請大家持續節約用水，讓水資源蓄存在水庫，等待颱風季的至來，水庫才有餘裕供應用水及發電。

目前日月潭儲水率繼3月10日後，再次達到72.52%，最高水位一度在744公尺上下，是中部水庫之冠。記者黑中亮／攝影
目前日月潭儲水率繼3月10日後，再次達到72.52%，最高水位一度在744公尺上下，是中部水庫之冠。記者黑中亮／攝影
目前日月潭儲水率繼3月10日後，再次達到72.52%，最高水位一度在744公尺上下，是中部水庫之冠。記者黑中亮／攝影
目前日月潭儲水率繼3月10日後，再次達到72.52%，最高水位一度在744公尺上下，是中部水庫之冠。記者黑中亮／攝影

水庫 日月潭 梅雨

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