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佛光山惠中寺講座 蔣勳、王偉忠等名人分享厚道

中央社／ 台中22日電
佛光山惠中寺「未來與希望」系列講座27日起將登場，2023年規劃主題為「厚道」，期盼引領聽眾不論世局如何艱險，更應在變動中保持良善。（佛光山惠中寺提供） 中央社
佛光山惠中寺「未來與希望」系列講座27日起將登場，2023年規劃主題為「厚道」，期盼引領聽眾不論世局如何艱險，更應在變動中保持良善。（佛光山惠中寺提供） 中央社

佛光山惠中寺「未來與希望」系列講師將從27日起登場，今年規劃主題為「厚道」，並邀請蔣勳、王偉忠、沈春華、謝哲青等30名社會名人分享人生「厚道」行旅。

佛光山惠中寺今天發布新聞稿指出，「未來與希望」系列講座自2015年舉辦迄今，每年現場聽講人數超過7萬人次，網路觸及率更高達180萬人次，在台中市民心中早已成為每年共學的期待。

2023年「未來與希望」系列講座，將於5月27日至6月24日每晚7時30分至9時，在惠中寺3樓大殿舉行。惠中寺指出，今年規劃主題為「厚道」，期盼引領聽眾不論世局如何艱險，更應在變動中保持良善，在塵土中創造希望。

惠中寺表示，今年邀請30名講座講師包括蔣勳、王偉忠、沈春華、鐘欣凌、謝哲青等人，從文學教育、生死智慧、心理勵志、親子教養、美學飲食、樂活養生、自我成長、佛學經典等角度，引領聽眾重新挖掘內在的力量，以度量容人，以道德化人，為未來的自己開拓出一條條璀璨的寬厚之道。

想要參加系列講座採線上報名，免費入場，目前已開放報名。線上報名持QR Code辨識親蒞現場進場者，滿8次、15次即可免費兌換2023「未來與希望」厚道精美限量好禮；主辦單位並加碼送，凡報名參加「法師場」場次前500名進現場聽眾，將獲得限量「厚道」創意手作書籤。

蔣勳 謝哲青 佛光山

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