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惠中寺未來與希望講座 30位名家分享人生「厚道」行旅

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
「未來與希望」系列講座，邀請名師分享生命智慧，每年至少7萬人次參加，網路觸及180萬次。圖／惠中寺提供
「未來與希望」系列講座，邀請名師分享生命智慧，每年至少7萬人次參加，網路觸及180萬次。圖／惠中寺提供

佛光山惠中寺2023年「未來與希望」系列講座，5月27日至6月24日，每晚7點半至9點舉行。今年惠中寺規劃主題為「厚道」，期盼引領聽眾不論世局如何艱險，在變動中保持良善，創造希望。

佛光山開山祖師星雲大師曾提到：「待人要厚道，是為做人的密行」，這種祕而不宣的善行義舉，成為主題。

講師陣容堅強，包含蔣勳、王偉忠、沈春華、鐘欣凌、謝哲青、盧建彰、凌宗湧、黃麗燕、詹慶齡、李旭東、洪蘭、陳淑芳、朱為民、吳家德、王文靜、黃秀蘭、瓦基、彥寬、李凱琳、林依柔、黃信凱、趙辜懷箴、畢柳鶯、陳志恆、羅宇庠。佛光山法師群：心保和尚、依空法師、慧知法師、覺居法師、妙光法師。

30位名師將從文學教育、生死智慧、心理勵志、親子教養、美學飲食、樂活養生、自我成長、佛學經典等角度，引領聽眾重新挖掘內在力量，以度量容人，以道德化人，為未來的自己開拓出一條條璀璨的寬厚之道。

講座期間，凡線上報名持QRCODE辨識親蒞現場進場者，滿8次、15次即可免費兌換2023「未來與希望」厚道精美限量禮；另主辦單位加碼送，報名參加「法師場」場次前500名進現場聽眾，將獲得限量「厚道」創意手作書籤。

「未來與希望」系列講座自2015年舉辦迄今，每年現場聽講人數超過7萬人次，網路觸及率更高達180萬人次。

惠中寺2023年「未來與希望」系列講座，現場聽講採線上報名，免費入場，目前已開放報名。

另可從惠中寺官方FB及YouTube同步線上直播聽講；但5月30日、6月21日場次未取得授權，未開放線上直播。可瀏覽「未來與希望系列講座」活動官網：https://huichung2023.conf.tw/，或電洽惠中寺04-22520375。

「未來與希望」系列講座，邀請名師分享生命智慧。圖／惠中寺提供
「未來與希望」系列講座，邀請名師分享生命智慧。圖／惠中寺提供

法師 佛光山

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