觀光旅運再升級 南投「台灣好行」7月新增3路線

南投現有日月潭、溪頭、車埕、清境、東埔、埔里、集集等7條台灣好行路線，縣府表示，今年7月再新增日月潭溪頭、雙龍、瑞龍瀑布等3路線，另預計於8月推出交通暢遊卡，「南投縣多元公共運輸整合服務平台」則將於9月上線服務。

縣府指出，南投縣為觀光大縣，境內景區交通仰賴「台灣好行」提供景點接駁服務，經逐年向中央爭取，縣內目前已有7條路線，包含日月潭線、溪頭線、車埕線、清境線、東埔線、埔里線、集集線，縣長許淑華上任後更持續爭取新增路線。

而縣府在今年3月獲交通部觀光局核定補助180萬元建置公用運輸服務設施，核定部分路線客運公司的營運補貼，進行新路線班次、串遊路線及景點招呼站等規畫設置，並於今年7月將再增加日月潭溪頭、雙龍及瑞龍瀑布等3條新路線。

觀光處表示，有鑑於台灣好行在南投已形成綿密路網，為此爭取補助建置「南投縣多元公共運輸整合服務平台」，可望於9月上線；並為因應國際旅客需求，預計在8月推出3天內可無限次數搭乘的「交通暢遊卡」，南投觀光旅運將能升級。

此外，縣府也將再向交通部觀光局爭取由台中高鐵站出發，經草屯鎮九九峰周邊景點、泰雅渡假村及惠蓀林場的「北港溪線」；以及經中興新村、南投市觀光工廠群前往松柏嶺的「八卦山休閒線」，希望能再強化南投縣的觀光景點接駁服務。