快訊

譚德塞遭台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

台大學生選舉政見嗆「不能與職軍交往」 國防部出聲了

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀光旅運再升級 南投「台灣好行」7月新增3路線

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台灣好行集集線去年9月通車，今年7月將再新增日月潭溪頭、雙龍、瑞龍瀑布等3路線。圖／南投縣政府提供
台灣好行集集線去年9月通車，今年7月將再新增日月潭溪頭、雙龍、瑞龍瀑布等3路線。圖／南投縣政府提供

南投現有日月潭、溪頭、車埕、清境、東埔、埔里、集集等7條台灣好行路線，縣府表示，今年7月再新增日月潭溪頭、雙龍、瑞龍瀑布等3路線，另預計於8月推出交通暢遊卡，「南投縣多元公共運輸整合服務平台」則將於9月上線服務。

縣府指出，南投縣為觀光大縣，境內景區交通仰賴「台灣好行」提供景點接駁服務，經逐年向中央爭取，縣內目前已有7條路線，包含日月潭線、溪頭線、車埕線、清境線、東埔線、埔里線、集集線，縣長許淑華上任後更持續爭取新增路線。

而縣府在今年3月獲交通部觀光局核定補助180萬元建置公用運輸服務設施，核定部分路線客運公司的營運補貼，進行新路線班次、串遊路線及景點招呼站等規畫設置，並於今年7月將再增加日月潭溪頭、雙龍及瑞龍瀑布等3條新路線。

觀光處表示，有鑑於台灣好行在南投已形成綿密路網，為此爭取補助建置「南投縣多元公共運輸整合服務平台」，可望於9月上線；並為因應國際旅客需求，預計在8月推出3天內可無限次數搭乘的「交通暢遊卡」，南投觀光旅運將能升級。

此外，縣府也將再向交通部觀光局爭取由台中高鐵站出發，經草屯鎮九九峰周邊景點、泰雅渡假村及惠蓀林場的「北港溪線」；以及經中興新村、南投市觀光工廠群前往松柏嶺的「八卦山休閒線」，希望能再強化南投縣的觀光景點接駁服務。

縣府也提到，為鼓勵搭乘公共運輸，交通部觀光局推出「台灣好行票價優惠」，凡持電子票證搭乘台灣好行路線，不分平假日享半價優惠，南投現有7路線及7月將上路的3條路線均有納入，活動至2025年8月31日止，民眾可多加利用。

南投現有日月潭、溪頭、車埕、清境、東埔、埔里、集集等7條台灣好行路線。圖／日月潭風景管理處提供
南投現有日月潭、溪頭、車埕、清境、東埔、埔里、集集等7條台灣好行路線。圖／日月潭風景管理處提供

南投 台灣好行 溪頭

延伸閱讀

南投慶福寺牌樓撞毀1死 疑貨櫃過高扯斷牌樓釀禍

扯！南投慶福寺牌樓遭貨櫃車撞斷2人受困 副駕駛救出OHCA

新竹市YouBike系統 6/1起全面升級2.0

增闢台灣好行竹山田中、斗六線 幸福巴士放寬跨區行駛

相關新聞

影／台中梧棲排水溝又見千尾魚群死發惡臭 民眾質疑有廠商偷排廢水

台中市梧棲區梧棲大排水溝魚群常暴斃，中華路橋西側今天又見數千尾魚群死亡，發出惡臭，地方居民苦不堪言，居民懷疑有不肖廠商偷...

台中大里德芳路一段拓寬 市府：分段持續爭取中央補助

台中市議員張芬郁今質疑，大里區德芳路一段拓寬延宕多年，拓寬經費逐年增加，建設局以分階段拓寬進行，上月提報內政部爭取補助，...

超可愛！南投埔里公仔樂園 竟出自剪黏匠師之手

南投埔里傳統剪黏匠師許富順將水泥雕塑結合彩繪，以老虎、貓、柴犬等動物為主題創作超多水泥彩繪公仔，日前因工作室整修，將公仔...

魚木滿樹金黃花朵 台水11區處秘境美不勝收

彰化市台水公司第11區管理處「後花園」秘境裡，除歷史建築不老泉外，還種有兩棵樹齡約百年的台灣原生種「魚木」，目前雌株現已...

4000輛計程車未保旅客險 中市府：6月15日起最高罰3萬

交通部公告計程車客運業應投保每名乘客新台幣150萬元以上旅客責任險，今年6月15日生效。台中市政府交通局表示，全市有82...

觀光旅運再升級 南投「台灣好行」7月新增3路線

南投現有日月潭、溪頭、車埕、清境、東埔、埔里、集集等7條台灣好行路線，縣府表示，今年7月再新增日月潭溪頭、雙龍、瑞龍瀑布...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦