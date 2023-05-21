520結婚 台中387對六都第一

昨天諧音「我愛你」的5月20日，也是登記結婚的熱門日。台中市民政局統計，昨天不是傳統宜嫁娶的好日子，但預定或預約結婚登記的新人共387對，總數六都第一。民政局長吳世瑋說，傳統看日的習俗仍有人重視，但像是520或西洋情人節2月14日，已成為新人結婚登記的熱門時段。

來自高雄、屏東的陳先生、黃小姐，在西屯戶政所結婚登記，生效日訂在5月20日；兩人在台中讀大學，畢業後從同學成為情人，留在台中北屯就業發展。黃先生說，選在520登記結婚，主要是「聽某嘴」，未來老婆的話要使命必達。

來自法國的GUENOLE ALIZARD在台工作多年，與在語言中心學英文的品秀相識相戀多年，原本女方母親不贊成兩人交往，但他每周從南投到台中約會，常陪女方母親聊天，誠心打動丈母娘，兩人選在520互許終身，結下跨國婚姻。

台中市民政局統計，台中市結婚率六都第一，疫情前每年結婚對數約1.7萬多對，疫情後降為1.5萬多對，520登記結婚對數387對，勝過新北356對、台北248對、桃園197對、台南100多對、高雄354對。

吳世瑋表示，520非農曆宜嫁娶日，但不影響登記結婚意願，昨天是假日，需要事先預約，也可以在假日前3天工作日先辦手續，預約在假日期間生效，昨天總登記對數387對，其中指定520生效的有169對，預約登記218對。

民政局統計，比520更夯的是西洋情人節，今年2月14日當天有406對登記結婚，農曆年前一周有406對登記，傳統農曆鬼月禁忌逐漸式微，去年全月登記480對；台中市平均每月登記結婚1360對，平均每天約45對。