寵物殯葬業合法陷阱多 飼主當心

寵物殯葬成為新興產業，有飼主表示，近日愛犬過世，詢問寵物禮儀業者發現，火化價格落差大，從4千多到8千多都有，後來發現都是未立案業者，質疑市府把關不嚴格。台中市動保處表示，寵物殯葬服務價格必須明確公布，且應簽定型化契約，權益才有保障，目前台中市有15家合法立案業者，歡迎民眾檢舉未立案的地下業者。

梁姓民眾指出，他飼養的混種吉娃娃近日過世，體重約3.5公斤，經介紹詢問寵物殯葬業者，火化價格從4千多到8千多都有，落差非常大；他最後花了1萬3千元，包含個別火化5千、未選位樹葬5千、紙紮品3千。他後來發現承辦業者未立案，直言處理毛小孩後事沒多想，過程雖順利，但未立案讓人擔心，政府應多管制。

記者上網搜尋多家寵物殯葬火化價格，集體火化價格較便宜，小型犬約1500元以下，大型犬約3、4千元，若超過特定公斤數，每公斤須加收50至100元；個別火化價格較高，3公斤以內收費3、4千元，大型犬5、6千元不等，若以50公斤大型犬推估，收費7500至8500元不等。

不過，許多消費者都反映，上網找的寵物殯葬業者，不見得都在動保處的立案名單內，也有標榜合法的業者，其實是在外縣市立案，在台中接案並不合法。

有業者說，寵物殯葬服務價格不一，主要還是分品質、等級不同，價格自然有落差；寵物火化主要依重量計算，若含其他服務，例如骨灰罈、墓穴塔位或誦經、紙紮等，價格也不同，建議消費者要詢問清楚。

民進黨議員曾威說，寵物殯葬業越來越重要，但相關法規未必完善，市府應加速輔導業者合法立案，並加強稽查，讓飼主能安心送毛小孩最後一程。

台中市動保處長林儒良說，寵物生命紀念業包含生命關懷業、殯葬設施業兩種，前者台中市有15家合法立案，後者涉及中央法規制定，目前還未能立案，但火化設施得符合環保法規，曾有人檢舉未立案寵物殯葬業者，稽查後開罰2萬元。

動保處表示，飼主也可把寵物屍體送到南屯或后里的台中市動物之家，可受理寵物屍體集體火化，神岡區設有寵物植存園區，可供飼主追思。