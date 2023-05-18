台中霧峰「積木隔音牆」引熱議 居民：沒用且危險

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員張芬郁（右）說明，霧峰區一處砂石廠疊起4個貨櫃充當「隔音牆」，但居民認為沒用且危險。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁（右）說明，霧峰區一處砂石廠疊起4個貨櫃充當「隔音牆」，但居民認為沒用且危險。圖／張芬郁提供

台中市霧峰區象鼻路有砂石廠疊起4個貨櫃充當「隔音牆」改善噪音，因造型特殊，被形容是「積木隔音牆」引熱議，但附近居民不領情，認為沒用且危險。台中市議員張芬郁今天要求環保局強力取締並協助居中協調改善。對此，環保局表示，將緊盯業者的噪音、水汙染等防治，並持續稽查。

李姓居民表示，附近砂石場停工多年，去年8、9月復工，每天碎解石頭，打石聲讓附近居民受不了，連窗戶都會震動，還有水汙染、砂石車頻繁進出，居民被吵到受不了，今年一月群起抗議，還是無法解決，一有噪音就打環保局陳情電話，但稽查員到場後聲音就沒了，令人氣憤。

李姓居民指出，業者為了改善噪音，今年3月，以堆疊4個40尺貨櫃充當隔音牆，但噪音依舊，且這道「樂高隔音牆」安全堪虞，擔心它隨時會垮下來，令人心驚膽跳。

張芬郁說，去年10月至今，居民陳情超過35次，環保局共裁罰3次罰鍰5萬4千元，對業者根本起不了作用，要求環保局強力取締噪音和水汙染。

環保局長陳宏益表示，業者營生不能影響環境和居民生存的權利，業者被噪音罰怕了，但用貨櫃當隔音牆很誇張，看來沒效果，民眾才會繼續陳情。環保局除了噪音開罰外，去年底陸續查獲業者未依規定定期空汙檢測罰10萬元，以及查獲砂石汙染溝渠依違反水汙染防治法罰3萬元，環保局將盯緊、持續稽查。

台中市議員張芬郁（右）說明，霧峰區一處砂石廠疊起4個貨櫃充當「隔音牆」，但居民認為沒用且危險。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁（右）說明，霧峰區一處砂石廠疊起4個貨櫃充當「隔音牆」，但居民認為沒用且危險。圖／張芬郁提供

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