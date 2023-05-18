台中霧峰「積木隔音牆」引熱議 居民：沒用且危險

台中市霧峰區象鼻路有砂石廠疊起4個貨櫃充當「隔音牆」改善噪音，因造型特殊，被形容是「積木隔音牆」引熱議，但附近居民不領情，認為沒用且危險。台中市議員張芬郁今天要求環保局強力取締並協助居中協調改善。對此，環保局表示，將緊盯業者的噪音、水汙染等防治，並持續稽查。

李姓居民表示，附近砂石場停工多年，去年8、9月復工，每天碎解石頭，打石聲讓附近居民受不了，連窗戶都會震動，還有水汙染、砂石車頻繁進出，居民被吵到受不了，今年一月群起抗議，還是無法解決，一有噪音就打環保局陳情電話，但稽查員到場後聲音就沒了，令人氣憤。

李姓居民指出，業者為了改善噪音，今年3月，以堆疊4個40尺貨櫃充當隔音牆，但噪音依舊，且這道「樂高隔音牆」安全堪虞，擔心它隨時會垮下來，令人心驚膽跳。

張芬郁說，去年10月至今，居民陳情超過35次，環保局共裁罰3次罰鍰5萬4千元，對業者根本起不了作用，要求環保局強力取締噪音和水汙染。