彰化與北海道余市町簽友好交流 兩市長互邀美食之旅

彰化市長林世賢今天在市公所與來訪的日本北海道余市町町長齊藤啓輔簽署兩市的「友好交流意向書」，林世賢說，彰化市與余市町有不少共通點，兩市自然資源豐富，希望未來能加強農業、文化、教育與觀光交流，也歡迎日本朋友們到彰化市體驗彰化300年歷史人文風情，品嚐美味傳統小吃。

此次協助牽起兩市締盟紅線的我國外交部駐札幌辦事處處長粘信士，今天也透過線上視訊見證由余市町町長齊藤啓輔率領的日本訪問團與林世賢簽署友好交流意向書。

林世賢說，今年適逢彰化建縣300年，能與余市町簽訂這份意向書，更是別具紀念意義，彰化市與余市町有不少共通點，例如兩市均物產豐富，彰化市八卦山脈沿線山區種植許多荔枝、龍眼等經濟果樹，余市町更以蘋果、葡萄等水果聞名，兩市也都擅於發揮地方人文風土特色，致力於「城市永續發展」。

林世賢更指出，彰化也發展「綠能產業」，正積極爭取工業研究院在彰化籌設分院，期盼分院的設立能進一步促進產業轉型及升級，未來也能與余市町進行綠能及產業交流，也能讓彰化更走向國際。