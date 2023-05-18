谷關水資中心今動土 盧秀燕：大甲溪整治完成最後一塊拼圖

為確保大甲溪水源水質不受污染，台中市府將在谷關地區興建1座水資源回收中心處理民生污水，斥資1.7億，預計2025年完工，今由台中市長盧秀燕主持動土祈福典禮，盧表示，落實大甲溪沿岸水質水源保護區整治計畫，「這是最後一塊拼圖」。

台中市政府今啟動為期2天的「和平專案」，台中市長盧秀燕首站到谷關水資源回收中心舉行動土典禮。盧特別換上原住民族服致詞說，谷關水資源回收中心是重要基礎建設，大甲溪是台中母親之河，保持潔淨是市府重要工作。

盧強調，市府推動大甲溪沿岸水質水源保護區整治計畫，規劃有4處污水處理系統，其中梨山、環山及石岡壩3處系統都完成，「谷關是最後一塊拼圖！」非常重要，希望工程順利於2年後完工。

水利局表示，谷關風景區名聞遐邇，為提升當地居民生活環境品質，將興建污水處理系統，包含今日啟動的水資源回收中心，同時加速用戶接管作業，讓家庭污水統一集中處理，減少大甲溪流域水質污染源。