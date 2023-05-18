彰化文化資產容積轉移首例 二林武德殿等20年今動工整修

彰化縣唯二的武德殿二林武德殿，修復工程今天開工，創下縣內文化資產私有地容積轉移的首例，內政部都市計畫委員會6月15日若審議通過後，縣政府將展開公辦市地重劃作業，武德殿私有地容積將轉移到住宅區公有地；彰化縣文化局表示，未來只要有適用這種模式的文化資產都將比照辦理。

二林武德殿1994年登錄為文化資產，整修計畫一拖20年，縣政府和二林鎮公所擬訂市地重劃計畫，透過變更機關用地與容積轉移，解決卡關難題，因此動工落槌典禮盛大，縣長王惠美、文化部文化資產局副局長粘振裕、二林鎮長蔡詩傑、縣議員（前鎮長）張國棟和洪騰明、吳淑娟、陳一惇、二林社大校長謝四海等地方士紳十多人共同主持。

王惠美說，二林武德殿2009年完成調查研究暨修復計畫，2016年完成修復工程規劃設計，文化局2018年編列2500萬元整修費，因私有地問題而告吹，中央2018收回補助款1500萬元，經過縣政府和鎮公所決議公辦市地重劃，把二林武德殿私有地容積轉移到市地重劃變更後的住宅區，順利化解難題，待內政部6月15日通過二林鎮市地重劃案，整修和開發計畫即可順利進行。

文資局副局長粘振裕表示，2018年二林武德殿修復經費2500萬元，時隔3年因物價飛漲增加500萬元，文資局補助六成，彰化縣負擔四成，由此例可知文化資產整修不能等。越早修復對古蹟和經費都有好處。