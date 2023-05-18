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彰化文化資產容積轉移首例 二林武德殿等20年今動工整修

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
經過20年，彰化縣二林武德殿破壞亟待修復。記者簡慧珍／攝影
經過20年，彰化縣二林武德殿破壞亟待修復。記者簡慧珍／攝影

彰化縣唯二的武德殿二林武德殿，修復工程今天開工，創下縣內文化資產私有地容積轉移的首例，內政部都市計畫委員會6月15日若審議通過後，縣政府將展開公辦市地重劃作業，武德殿私有地容積將轉移到住宅區公有地；彰化縣文化局表示，未來只要有適用這種模式的文化資產都將比照辦理。

二林武德殿1994年登錄為文化資產，整修計畫一拖20年，縣政府和二林鎮公所擬訂市地重劃計畫，透過變更機關用地與容積轉移，解決卡關難題，因此動工落槌典禮盛大，縣長王惠美、文化部文化資產局副局長粘振裕、二林鎮長蔡詩傑、縣議員（前鎮長）張國棟和洪騰明、吳淑娟、陳一惇、二林社大校長謝四海等地方士紳十多人共同主持。

王惠美說，二林武德殿2009年完成調查研究暨修復計畫，2016年完成修復工程規劃設計，文化局2018年編列2500萬元整修費，因私有地問題而告吹，中央2018收回補助款1500萬元，經過縣政府和鎮公所決議公辦市地重劃，把二林武德殿私有地容積轉移到市地重劃變更後的住宅區，順利化解難題，待內政部6月15日通過二林鎮市地重劃案，整修和開發計畫即可順利進行。

文資局副局長粘振裕表示，2018年二林武德殿修復經費2500萬元，時隔3年因物價飛漲增加500萬元，文資局補助六成，彰化縣負擔四成，由此例可知文化資產整修不能等。越早修復對古蹟和經費都有好處。

二林武德殿市地重劃面積約974坪，武德殿占約198坪，住宅區約491坪，住宅區涵蓋縣有、鎮有及私有的土地；鎮長張詩傑指出，武德殿後面（東側）住宅區可興建住宅和住商店面，武德殿南側的二林分駐所將搬到縣有市場用地，分駐所改為武德殿文化展演廣場，武德殿北側的員林客運車站將搬到儒林公園斜對面擴建為二林轉運站，車站土地併入武德殿環境整體規畫。

彰化縣文化局今天舉辦二林武德殿修復工程開工落槌典禮，地方士紳雲集。記者簡慧珍／攝影
彰化縣文化局今天舉辦二林武德殿修復工程開工落槌典禮，地方士紳雲集。記者簡慧珍／攝影

文化資產 文化局 王惠美 都市計畫 古蹟

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