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議員要求南投捷運到水里 許淑華：獨力蓋捷運不可能

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
許淑華認為台中捷運延伸到草屯、南投，是南投縣爭取捷運建設最可行的辦法。記者江良誠／攝影
許淑華認為台中捷運延伸到草屯、南投，是南投縣爭取捷運建設最可行的辦法。記者江良誠／攝影

南投縣議員石慶龍認為南投縣長期仰賴觀光，疫情期間南投觀光被打趴，應該發展工商和高科技產業，而前提是要從興建一條台中、經草屯、南投的捷運線。縣長許淑華說，南投縣無法成立捷運局，但已預留中捷藍線銜接草屯的轉運站，為捷運建設預作準備。

石慶龍說，南投產業以農業和觀光為主，高科技產業、軟體設計卻沒到南投發展，南投缺少哪些條件？讓產業不願來南投投資。他說，雲林台塑園區每天用水量相當大，水源都是南投提供，卻沒有高科技產業，不利年輕人留在南投，造成人口外流。

他認為，產業發展需要便利交通，應在國道3號、6號外，南投也要有從台中到南投甚至延伸到名間、水里的捷運線，打通交通任督二脈，才能帶動工商產業。

許淑華說，農業和觀光是南投的優勢，前縣長林明溱已經規畫五大園區，縣府也擴大南崗工業區範圍。以南投的環境條件，草屯鎮和南投市適合發展工商，帶動產業和就業機會。不過，台灣精密科技產業已經飽和，縣政府只能開發中小規模工業區。

其實，草屯已預留腹地銜接台中捷運，南投因人口規模，不可能全縣都有捷運，台中捷運延伸到草屯、南投，就能紓解南投大眾運輸需求，這也是最方便的捷運建設。

台中市政府已規畫中捷藍線，延伸到大里、霧峰，可將草屯納入台中捷運，縣府希望中捷藍線通過後，南投主動提出草屯的土地規畫，讓藍線接到草屯的轉運中心，估計這段路線所需經費就要200多億元。

許淑華說，現在規畫捷運可能在她縣長任內不會實現，但做好準備對南投爭取捷運相當必要，除了符合低碳永續的大眾運輸目標，鄉親就醫、就業、就學更有保障，也是進一步推動觀光重要的大眾運輸系統。

台中捷運 許淑華

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