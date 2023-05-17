60歲婦人定期檢查讓胃癌曝光 無痛內視鏡迅速治療

南投61歲吳小姐曾感染幽門桿菌有慢性胃發炎，會定期到南投醫院追蹤檢查，近日接受例行檢查時，被醫師發現胃癌前病變，因為及早發現，透過無痛內視鏡治療後，已經恢復健康。

醫師表示，胃癌前病變通常沒有症狀，大多是靠意外或篩檢發現，主要檢查方式多依賴胃鏡檢查，因此有經驗醫師及設備是及早篩檢胃癌的利器，胃癌越早發現，預後程度越高。

依據國民健康署109年癌症登記報告，胃癌位居國人十大癌症發生及死亡皆為第八位。南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光醫師指出，幽門螺旋桿菌感染是胃癌的主要危險因子之一，另外胃癌家族史、飲食習慣、抽菸也會形成胃癌發生風險。

大部分感染幽門螺旋桿菌者沒有明顯症狀，而有部分民眾會引發慢性胃炎、胃潰瘍或十二指腸潰瘍等情況，也可能會出現消化不良、胃食道逆流、腹脹、腹痛、食慾不振、噁心等症狀。

黃耀光說，胃癌前病變侵犯的深度僅在黏膜層，而且沒有局部及遠端的轉移，可以運用內視鏡切除，相較於傳統手術，內視鏡治療在肚皮不會有傷口、保留器官、提升身體恢復速度等優點。

黃耀光提醒，民眾被診斷出幽門螺旋桿菌感染，建議要積極接受治療，降低罹患胃癌的風險。另外少吃醃漬食物、加工食物等，多吃蔬菜水果，養成良好飲食習慣，不抽菸，也都是預防胃癌發生機率的方法。南投醫院的內視鏡新一代藍光內視鏡，可以更精確地偵測黏膜病變，幫助醫師診斷早期胃癌或癌前病變。