國產署收管首日 台中霧峰光復新村1空屋燒毀

台中市霧峰區光復新村原為省府宿舍，原本由中市府代管，部分建物整修後作為青創基地與NGO進駐，國產署昨起收回管理，沒想到昨晨閒置空屋發生火警，幸好及時撲滅，未釀成傷亡。當地里長說，光復新村騰空10多年，火警再次燒出未來走向與治安問題，盼有關單位重視。國產署中區分署長趙子賢說，近期完成點交後，將加強夜間巡守。

光復新村是台灣首座以花園城市概念打造的公家宿舍群，共322戶建築，由台中市府代管，勞工局推動「摘星計畫」，打造39戶青創基地，原民會也打造12戶新創聚落，社會局也曾修繕空間，提供NGO團體進駐。

中央要求國有財產不能無償撥用，國產署中區分署收回光復新村，除勞工局39戶、原民會12戶與中市府簽訂利用契約有標租收入外，其餘271戶國產署收回標租運用，昨天正式生效。

台中霧峰光復新村凌晨仁愛路空屋生火警，付之一炬，引起地方關切。圖／坑口里長王中興提供

位於光復新村仁愛路6號的空屋，昨凌晨4點發生火警。消防局凌晨4點22分獲報，出動12車36人灌救，在4點50分撲滅，無人傷亡；此處已無用電、用火，起火原因仍待調查，可能有人亂丟菸蒂或流浪漢生火取暖。

失火房舍原屬於中市社會局代管，昨上午新管理單位國產署中區分署、中市文資處、社會局等都前往了解。消防人員說，當地屬空屋無遮攔，加上無監視錄影設施，管理單位應思考對策。

坑口里長王中興說，光復新村騰空已10多年，多數房舍淪為廢墟，不管誰來管理？盼能重視不要擺爛；空屋無人居住，社區守望相助隊每天巡邏到午夜12時，接著到清晨無人看管，也無監視器，擔心會成為治安死角。

民眾黨議員江和樹說，光復新村發生火警，要求加強管理，以免影響觀光發展。中市觀旅局表示，光復新村發展涉及中央與地方單位共同推動，將進行資源搭配。

國產署表示，光復新村回收後，現在有租約的房舍仍將維持，其餘採標租活化，但立委爭取納入參山國家風景區管理處管轄，將等定案與否，再決定標租作業。