農藥檢驗費好貴茶農喊苦 南投議員籲縣府協助

南投是國內最大茶葉產區，縣議員吳棋楠今在縣議會質詢，茶葉農藥殘留檢驗費用高昂，對茶農等造成沉重負擔。縣府表示，將朝向協助農民與第三方驗證機構長期合作，透過大宗或長期配合模式，降低檢驗費用，並持續研議相關解決方法。

吳棋楠指出，南投全縣茶樹栽種面積約6550公頃，茶葉產量更達5成，面積、產量均居全台之冠，也是縣內重要經濟作物，但茶農反映，茶葉農藥殘留檢驗費用高昂，動輒數千元，對農民是沉重的經濟負擔，甚至影響部分茶農的送檢意願。

茶農或茶行將茶葉產品送檢確認農藥殘留，但公部門認證單位幾乎不對外開放，政府認證的民間單位每批次費用從4000元至6000元不等，茶葉又有春茶、夏茶、冬茶之分，名間夏茶甚至好幾收，每次驗下來，成本驚人，縣府應設法協助。

農業處長陳瑞慶說，農糧署、農業處、衛生局等公部門主要是負責農藥殘留的後端抽驗把關，而前端的食品安全檢測，現階段多由政府認證的第三方公正單位，協助有需求的農民送檢，以確保其自身農特產品符合標準，讓消費者安心。

而農藥殘留檢驗，不僅針對茶葉，也涵蓋一般蔬果，甚至農特產加工品，範圍相當廣泛，全面補助在實務上有困難，因此將朝向協助農民與第三方驗證機構長期合作，透過大宗或長期配合模式，降低檢驗費用，也會持續研議相關解決方法。

衛生局長陳南松也表示，衛生局僅能協助食安抽檢，且該局檢驗實驗室主要是針對重金屬抽驗，農藥部分因缺少頂空系統、液相層析儀、氣相層析儀3項儀器，而無檢測能力，但已向中央爭取，明年補進液相層析儀，另2項仍須向中央爭取。

農業處也強調，對農特產品進行農藥殘留檢驗，本質上是溯源，希望農民落實田間管理，採收須在用藥安全期過後，並避免鄰園汙染等可能性，除維護食品安全保障消費者外，農民也能在出貨前及時了解產品，免去後續遭銷毀或開罰等狀況。