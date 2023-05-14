兒子車禍腦重創 罹癌母親樂觀陪伴復健不放棄　　

慈濟基金會彰化分會今天同時在彰化縣府前廣場及員林公園舉辦浴佛及孝親活動，41歲的顏志達十幾年前中興大學獸醫系剛畢業卻發生嚴重車禍，從鬼門關搶救回來後行動不便，但他的母親侯麗嬌陪著他復健、工作，即使自己罹癌生病，也從沒想過放棄他，今天顏志達回抱母親祝賀母親節快樂，感動所有人。

五月第二個周日是國定佛誕日，也是母親節，同時也是全球慈濟日，慈濟基金會彰化分會今天南北彰辦佛誕浴佛活動，彰化縣長王惠美、員林市長游振雄、立委黃秀芳、彰化市長林世賢等人也與會浴佛，和大家共度母親節。

王惠美說，今天也是慈濟57周年慶，慈濟無論在品德教育、佛教精神傳承、心靈成長、環保醫療及日間照護等都公私協力，幫助各年齡層的大眾，讓温情暖人間，今天活動有親子奉茶，提醒大家愛要及時，孝順也要及時。

今天在員林公園舉行的慈濟孝親奉茶儀式中，來自芳苑鄉60歲的侯麗嬌與顏志達母子的互動相當溫馨，顏志達十幾年前剛從中興大學獸醫系畢業，在動保協會上班第二年卻發生嚴重車禍，造成腦嚴重創傷，加護病房住20多天，住院一年多，清醒後只能臥床，一度認不得人，也無法說話。

侯麗嬌除了唱頌藥師經祈求佛菩薩給志達奇蹟，也帶者志達四處尋醫、復健治療，終於讓兒子可以說話與走路，為讓兒子可以活動筋骨，侯麗嬌會載兒子到慈濟二林環保站，協助環保分類工作，母子投入環保已13年。

在陪著兒子復健過程中，侯麗嬌一度發現自己罹患了卵巢癌，但想到兒子仍需要自己的陪伴，也告訴自己不能倒下，經過治療後，病情也穩定下來，為了鼓勵兒子不與社會脫節，顏志達在庇護工場找到處理文書工作，侯麗嬌訓練兒子克服困難騎改裝的三輪車去學習技能，自己就在後方騎腳踏車跟著保護兒子，傍晚再讓志達搭復康巴士回家，自己再去紡紗廠上下午4點到晚上12點的班，即使工作辛苦，她也天天為兒子送素食愛心便當，十幾年來風雨無阻。