斥資3.5億！烏日暖橘夕陽地標全民運動館開工了

台中市長盧秀燕今天主持烏日全民運動館開工典禮。她說，她上任後推動「酷運動、酷城市」，台中市國民暨兒童運動中心從3座增至11座，烏日區因未達設置標準，本府積極向中央爭取1億元的工程經費，總投入約3.5億，打造台中唯一全民運動館，其外觀為暖橘夕陽造型，未來完工後將提供全齡運動館，也將成為烏日地標建築。

盧秀燕說，烏日區是台中熱門且指標區，市府不斷開工、建設，目前施工中有社會好宅、婦女綜合福利館，烏日第一個公幼已設置完成。烏日人口未達教育部體育署「國民運動中心規劃參考準則」15萬人的評估標準，在地方與中央共同努力下，興建全民運動館，完工後還要內裝等，預估總體經費會高達近5億元，預計2025年底完工。

建設局長陳大田說，烏日全民運動館位於健行路、三榮九路口，規劃地上三層空間、平面停車場，可提供籃球、羽球使用的綜合球場，以及全齡體能訓練場、新型態健身房、韻律教室、瑜珈教室等多項運動空間；此外，為滿足親子及兒童使用使需求，規劃兒童運動中心等多項設施，完工後，提升烏日居民運動、兒童遊憩的便利性。

建設局指出，全民運動館不僅提供全齡運動服務，解決地區休閒保健需求，並以「外繞的環狀熱身跑道」為亮點，跑步時視野遼闊連結在地風景，達到身心靈放鬆。