中台灣電影中心閒置2年 民問何時開

台中市「中台灣電影中心」通過驗收已兩年，民進黨多位議員昨質詢時表示，新聞局花300萬元委外招商，卻閒置2年還無法啟用，讓市民不禁要問「到底還要等多久？」新聞局長鄭照新說，現有13家企業積極表達意願，預計今年下半年招標，若一切順利預計2026年啟用。

議員何文海、江肇國、張家銨等人質詢中台灣電影中心期程，建興經費16.8億，從2020年12月竣工，2021年6月已完成驗收，二次招標流標，目前沒有新進度。何文海認為， 即使招商順利，還要再等兩年以上才能營運，實在「牛步」。新聞局表示，兩次流標因疫情衝擊影視產業，當時無人投標。

何文海說，疫情對影視產業衝擊很大，但目前已解封，市府不要再以疫情為理由，他擔心如果一直無法成功招商，投資者是否以此要求市府釋出更優惠條件。他要求新聞局承諾，今年一定要完成招商，停車場也可適度開放使用。

市議員陳淑華說，中台灣電影中心開館一延再延，依新聞局期程，委外經營進度落後，市府還要修改招商條件， 何時招商還要審查、評審與議約，她質疑市長盧秀燕二屆任期內能否完成？

陳淑華痛批，中台灣電影中心閒置2年養蚊子，盧秀燕2026年就卸任，就像台北大巨蛋超過3任台北市長，歷經24年，她擔心台中巨蛋、綠美圖還會讓台中人等多久？陳淑華要求市府應強化公共建設執行能力，嚴格落實預算控管。

副市長王育敏表示，隨疫情解封，過去招標不出去的情況可改善，市府會全力推動。新聞局長鄭照新說，疫情期間廠商較保守，現在則有13家企業主動表態，情況相對樂觀。如下半年順利招標，預計2026年啟用。

鄭照新說，影視產業有回溫趨勢，水湳經貿園區發展可期，新聞局探詢聽取潛在廠商建議，調整招商條件及增加影音流行相關產業內涵，增加招商彈性，提高成功率，另中台灣電影中心將納入更多科技元素吸引廠商。