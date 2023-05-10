台中藝文參與人次 議員批六都倒數

台中市素有「文化城」美譽，不過民進黨議員昨天質疑，根據文化部統計，台中市去年藝文活動參與人數在六都倒數第二，高雄總參與人次是台中的兩倍，昔日美名恐拱手讓人。台中市文化局表示，去年藝文場次六都第三，比前年成長3成多，但中央認定標準不一，疫情期間的線上藝文展演不被採計，將加強溝通。

民進黨議員黃守達、張玉嬿、王立任、謝志忠昨質詢，文化部統計各縣市藝文活動，台中市2022年有6388場，總參與人次僅2200萬，六都排名倒數第二；新北6514場2900萬人次，台北6190場約3400萬人次、桃園5626場約1200萬人次、台南6271場約3000萬人次、高雄6526場4600萬人次。

黃守達說，去年疫情趨緩，藝文活動數明顯增加，台北、新北、台南參與人數都增加1000萬人次以上，高雄參與人次翻倍到4千多萬人次，桃園總人次排六都之末，但也成長一倍，反觀台中是六都唯一退步的城市。

王立任說，台中每萬人可參與的活動數22.6場次，六都倒數第二，去年每萬人享有的藝文活動場地數只有0.9處，是六都倒數一，顯示市府對藝文發展重視度不夠。

張玉嬿表示，應增加視覺藝術的塗鴨示範區，讓有興趣的民眾能揮灑創意。

文化局長陳佳君說，目前沒有設置公立塗鴉區，但民間有相關團體，她曾親自參加。

副市長王育敏說，市府重視藝文發展，將持續推廣帶動。

文化局表示，去年辦理的藝文活動場次六都第三，比年前成長33%，但藝文場次、人數得經由文化部通訊員認定，但認定標準不一，已多次向中央反映。

另外，文化局表示，疫情期間發展線上藝文展演等多元方式，但文化部不予採計，才影響整體成績，將加強再跟文化部溝通。