中市億元打造圖書館 議員：利用率低「鑽石級」蚊子館

大雅圖書館上楓分館花上億元打造，去年7月啟用，議員吳呈賢指出號稱「鑽石級」，但宣傳不足，利用的民眾不多，要求市府廣為宣傳，成為在地人的閱讀天堂，另建議文化局在興建圖書館要評估當地需求，因地制宜。

文化局表示，上楓圖書館擁有嶄新閱讀設備，環境安靜舒適，藏書量是5.2萬多冊，特色館藏是環境教育，統計1至4月借閱冊數達9萬冊，民眾使用持續增加，另舉辦117場次活動，文化局與周邊學校會合作進行環境教學。如世界閱讀日啟動記者會、飛閱未來講座等，周、六日辧說故事活動。

當地民眾指出，坐在筆電區，透過大片窗戶陽光刺眼，完全看不清螢幕，無法使用，因筆電需要插座，又不能移往一般座位，只好打道回府，質疑市府規劃未注意細節，導致整排筆電區形同虛設。文化局表示，已加裝捲簾改善照射問題。