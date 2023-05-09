南投擬斥資6.6億元 竹山太極峽谷要建空中纜車

南投竹山太極峽谷遊憩園區地景壯闊，被譽為「西部太魯閣」，為刺激當地觀光，南投縣府規畫興建空中纜車，今進行可行性評估專案報告，擬朝低度開發，但有環境地質敏感、聯外交通、私有地徵收等問題，若能順利克服，最快2028年底完工。

竹山太極峽谷園區作用壯闊峽谷地景，園區內「天梯」全長136公尺，克服兩端20米高差，以208個階梯設計打造高達7層樓的陡梯，景觀震撼，堪稱「南投縣天空步道鼻祖」，也是全台首座階梯式吊橋，並位於縣內「茶香工藝旅遊軸線」。

議長何勝豐去年在議會臨時會連署議員提案，要求縣府評估發展太極峽谷園區，建議設置觀光纜車，並結合瑞龍瀑布、八卦茶園、紫南宮、杉林溪等周邊景點，形成環狀觀光帶，帶動地方觀光發展，縣府今在定期會進行可行性評估專案報告。

觀光處長陳志賢表示，太極峽谷地形險峻、自然風景秀麗，且具獨特地質景觀是其優勢，但對外交通較不便利，計畫開發範圍雖非自然保護區、活動斷層、環境敏感地區等中央限制開發區域，但部分仍落在順向坡、落石及地滑地質敏感區內。

而太極峽谷開發範圍私有地比例高，需徵收，並考量地形地質條件研選適合開發用地，採點狀取代面狀的低度開發，預計興設纜車長度約1.7公里，低於空纜環評法規定的2.5公里而免環評，二期工程經費約6.61億元，最快2028年底完工。

對此，議長何勝豐說，在太極峽谷興設空中纜車初步看來具可行型，且具觀光潛力，但他也強調，安全為第一要務，前期安全監測必須落實評估，並進行相關安全設施設置作業，若能成功開發興建，可望帶動周邊旅宿、餐飲等觀光產業發展。