楊瓊瓔邀陳吉仲考察梧棲漁港六大建設 準農業部長允支持

立法院經濟委員會今天到台中考察梧棲漁港建設，立委委楊瓊瓔邀農委會主委陳吉仲到場，考察梧棲漁港六大建設 ，陳吉仲允諾全力支持。

立法院經濟委員會今天到台中考察梧棲漁港建設，農委會主委陳吉仲、漁業署副署長王正芳、台電總經理王耀庭、交通部航港局主任秘書饒智平、台灣港務公司台中港務分公司總經理陳榮聰，台中市副市長王育敏、台中市農業局主秘陳柏宏、觀光旅遊局副局長陳育正等人出席，全國漁會常務監事趙朝琴、台中區漁會三長、理監事代表暨部門主管也參加，會議由立委楊瓊瓔主持。

台中區漁會提出光電綠能停車場、小船泊區及浮動碼頭經費不足、魚貨直銷中心二、三樓內部裝修工程，及海生館北側開發親子露營區、娛樂漁船碼頭、製冰廠及冷凍廠興建工程等6案。台中市政府農業局提出松柏漁港北堤漂砂防護及港區浮動碼頭建置工程，經費概算1.7億元，觀光旅遊局提出台中海洋館館前道路拓寬案。

台中區漁會提案，陳吉仲說明，太陽光電簽約年限為20年，第一停車場未來若不再建設，將由漁業署自行辦理招租設置光電，一併規劃加大停車格。梧棲漁港小船泊區及浮動碼頭興建工程編列5.8億元辦理發包，因多次流標致調減部分工項，第一期工程預計5月8日開工，漁業署會視實際需求，另行籌措經費。

補助魚貨直銷中心銷售區二、三樓內部裝修工程及推廣食魚文化與會議空間設備等經費，陳吉仲說，蘇澳區漁會魚貨直銷中心空間規劃相當完善，他建議市府農業局、台中區漁會前往考察，經費部分會全力協助。

陳吉仲說，台中區漁會建議開挖漁港備用地及拆除大型樁柱，目前正報行政院審核中，製冰廠、冷凍廠興建工程分別核定補助7708萬元及1億5359萬元，經公開招標3次，均尚無廠商投標，後續調整工程預算各增加47%及38%，漁業署5月16日將召集會議邀集市政府及台中區漁會，研商兩項工程造價妥適調整比例，儘速核定。

陳吉仲表示，港區浮動碼頭事涉漁船泊靠及漁民上下，同意先補助規劃設計；松柏漁港北堤外灘整治原則支持，建請台中市政府邀請內政部營建署、林務局及專家學者現勘研議整治方式後再辦理；南堤防碼頭延伸180公尺，建請中市政府先辦理數值分析及水工模型試驗，確認施作效果後，再評估辦理。

台中市副市長王育敏表示，海生館有助提升海線觀光，吸引觀光客到訪台中旅遊，感謝立法院經委會及農委會支持台中，期盼透過中央攜手地方打造梧棲漁港變身兼貝漁業生產、消費、觀光休閒遊憩及文化等功能國際漁港，也允諾市府承諾事項也一定辦到，賦予漁港全新風貌。

台電總經理王耀庭表示，樂見海生館帶動帶動海線觀光，但台電去年及今年虧損5000億元，館前道路拓寬案帶回研議。楊瓊瓔表示，為提供館前道路雙向通行，她在4月14日邀請相關單位協調串接至北堤路，解決海生館交通問題。