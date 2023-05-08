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吸引30國學生就讀 朝陽科大文化周美食飄香

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
朝陽科技大學校長鄭道明品嘗越南烤肉，直說好吃。記者黃寅／攝影
朝陽科技大學校長鄭道明品嘗越南烤肉，直說好吃。記者黃寅／攝影

朝陽科技大學近年辦學成績受國際矚目，連續6年進入英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，校內來自他國的大學和研究所師生達千人，彷彿是一個小型的國際社會。校方為促進跨文化交流，今起一連3天舉辦「國際文化周」活動，讓來自30個國家的學生熱情互動，校園裡充滿異國風情。

活動地點在學校的噴水池前廣場，除了有來自印尼、越南、馬來西亞學生以及朝陽原野風青社表演，國際學生也準備傳統家鄉美食，如蒙古特色小吃火燒兒餅、印度黃金餃、越南糯米飯及香港凍檸茶等，供師生品嚐，校長鄭道明和國際長柳立偉更是逐攤品嘗，了解各國特色。

鄭道明說，朝陽科大的辦學願景就是成為一所世界級大學，也想把學校打造成一個友善的國際社會。該校已連續6年榮登英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，更與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，吸引全球5大洲、30個國家的千名國際學生就讀。

他們分別來自德國、西班牙、捷克、墨西哥、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓、日本、港澳、蒙古、印度、尼泊爾、吉爾吉斯、奈及利亞、衣索比亞、巴布亞紐幾內亞等國家，學校也聘請印度、土耳其、美國及日本等16國外籍師資，提升學子的國際視野及全球競爭力。

柳立偉說，舉辦國際文化周活動，是希望透過活動來增進境外生及本地生的交流，展現不同國家的特色及文化，讓校園更國際化。

活動主持人、來自印尼的學生李莉霞說，朝陽科大師長對學生關心，並經常安排校內外多元學術及文化體驗活動，讓她來台求學收穫滿滿。就讀航空機械系的奈及利亞學生Victor說，朝陽讓他開啟全新思維，除了航機修護專業訓練，也認識了很多不同國家的朋友。還有一名來自印度的女博士研究生說，她來台灣4年，經常趁著假日去爬山，也因此發現台灣真的好美。

朝陽科技大學學生在國際文化周表演歌舞。記者黃寅／攝影
朝陽科技大學學生在國際文化周表演歌舞。記者黃寅／攝影
國際學生設攤準備傳統家鄉美食給大家品嘗。記者黃寅／攝影
國際學生設攤準備傳統家鄉美食給大家品嘗。記者黃寅／攝影
朝陽科技大學校長鄭道明（中）和國際生合影。記者黃寅／攝影
朝陽科技大學校長鄭道明（中）和國際生合影。記者黃寅／攝影
朝陽科技大學校長鄭道明（左）和來自印度的國際生合影。記者黃寅／攝影
朝陽科技大學校長鄭道明（左）和來自印度的國際生合影。記者黃寅／攝影

馬來西亞 印度 印尼

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