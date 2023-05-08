道路整編後 我家在谷歌地圖消失了

台中市海線地區許多道路經過整編及房屋門牌變更後，將地址輸進谷歌地圖搜尋定位的結果，卻和實際位置有很大差距，市府表示會反映更正；南投縣則因山區道路錯綜複雜，常發生衛星導航導到迷航的狀況，警方建議不要盡信導航，上山時，最好先確認大目標，供導航準確辨識。

台中市議員李文傑說，服務處接獲民眾反映，上谷歌地圖查詢位置，結果出現的定位和實際位置相差甚遠，導致來拜訪親友或洽談業務的人霧煞煞。

李文傑服務處人員實際操作，在谷歌地圖上輸入「台中市外埔區外埔路5XX號」，結果出現的定位點和實際的位置差了約2.3公里，難怪外地來的民眾繞了老半天，也找不到正確地方。

李文傑表示，地圖標示出現誤差的狀況不是個案，甲安埔地區部分道路整併、門牌變更後房屋都出現類似狀況。雖然Google提供修正位置的功能供民眾反映錯誤位置，但有人表示，填寫反映了很久還是沒有獲得修正，希望市府數位治理局能彙整協助處理。

數位治理局局長林谷隆表示，市府本身的GIS系統都是正確的，可能是Google部分資訊沒有更新，市府會反映，並協助更正處理。

南投縣內逾9成土地為山坡地，比起都市多為路、街等市區道路更為錯綜複雜，別說谷歌地圖，各廠牌的衛星導航都不一定會準確，而常有導航導到迷航的狀況。

去年9月有高雄民眾要從日月潭開車至台中新社，因不知道路而查詢谷歌地圖，未料越開越偏僻，路幅更窄到難以迴轉，嚇得報警求援，警方以他口述行經方向及地形，還有手機拍攝受困地點照片和經緯座標，在中坑產業道路找到人，成功協助脫困。

警方表示，導航系統熟悉一般道路，但走山路易出錯，若要去山區景點、民宿可詢問業者怎麼導航，確認以經緯座標或有無大的目標物可供導航準確辨識，上山時，最好每走一段就找人問路最保險，如發現路幅變狹窄、沒路燈等狀況，就應盡快原路返回，以免迷航受困造成意外。