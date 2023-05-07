面對家變 她是堅毅的母親一肩扛起 71歲還能騎鐵馬環台

彰化縣員林市公所今天舉辦模範母親表揚，獲選為縣模範母親的邱江敏廿幾年前面對丈夫癌逝，留下大筆負債，她帶著剛出社會的二個兒子一起打拚丈夫留下來的貨運行，也讓兒子學習到她堅毅的精神，71歲的她事業交棒後熱愛旅遊，還加入鐵馬隊，甚至遠征日本，健康生活也值得年輕人學習。

員林市今年共選拔出45位模範母親，今天在皇潮鼎宴由員林市長游振雄表揚，其中3位同時榮獲縣模範母親表揚殊榮，分別為三義里邱江敏、大饒里林玉盞及黎明里顏林秀俠女士，而今天出席表揚活動最年長的是民生里98歲高齡的劉張盼，育有9名子女，兒孫滿堂，表揚活動溫馨感人。

邱江敏是員林分局警友會辦事處主任邱志成的母親，邱志成說，母親堅毅面對困境、和熱心公益的精神都影響著他，他的父親是從貨運司機做起，後來打拚到有一家貨運行，但20幾年前父親突癌逝，家庭經濟一夕崩盤，留下1600萬元債務，連房子都被拍賣。

邱江敏接手丈夫的貨運行，帶著二個20多歲才剛退伍的兒子，及二個還在就學的女兒，一肩扛起貨運行業務，後來把債務都償還了，邱志成說，跟在母親身邊工作，印象最深的是有一次母親講了一個寓言故事說，有個獵人每天練槍法射鳥，練到後來也不用射鳥了，直接叫鳥下來，鳥就下來，他說怎麼可能？

母親告訴他，做生意就像練槍法，要盡量滿足客人的需求，練到後來，客人願意跟著你，你要他來他就來，就像最後也不必動到獵槍，就自動跟來的鳥。

邱江敏60歲後把事業交棒給兒子，讓年輕人去衝，喜歡旅行的她則加入鐵馬隊，已經環台3次， 71歲的她今年還要去日本騎鐵馬，非常享受退休生活。

游振雄表示，母愛是一種天性，也是人世間最美好、最無私、最偉大的情感，也提醒兒女應將父母親的養育之恩銘記在心，並在母親節前夕，祝福每位母親開心快樂。