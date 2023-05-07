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梧棲五七藝文季風雨無阻登場 活動期間消費有優惠

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
梧棲區公所今天在朝元宮旁廣場辦理「2023梧棲五七藝文季開幕暨鐵馬采風活動」。圖／梧棲區公所提供
梧棲區公所今天在朝元宮旁廣場辦理「2023梧棲五七藝文季開幕暨鐵馬采風活動」。圖／梧棲區公所提供

台中市梧棲區公所今天在朝元宮旁廣場辦理「2023梧棲五七藝文季開幕暨鐵馬采風活動」，風雨無阻舉辦，區公所提前加蓋摭雨棚，讓民眾可在棚內參加活動。

今天開幕活動邀請在地社區、社團及達人表演，宣傳5至7月藝文季豐富內容及5月20日鐵馬采風活動，也祝賀梧棲「5月7日生日快樂」，播放梧棲生日創意影片及獲獎揭曉，第一、二、三名獲獎者拍攝手法專業，將梧棲優美的景點融入影片中並將梧棲的好玩、好吃介紹給大家。

為慶祝梧棲人口數突破6萬大關，公所頒發紀念牌予第6萬個設籍人口，其中楊生新生兒全家出席授獎，楊家的第3胎符合台中市推動公托倍倍增政策，第三胎可提供公托免費服務。

現場設有具特色藝術及地方美食的「最愛吾妻」市集，包括陶藝家陳文濱等數位在地陶藝家獨特的創作、手作文創藝品、美食甜點、風味獨特的咖啡、農特產品、還有戰斧牛排的試吃。

台中市副議長顏莉敏、議員陳廷秀、王立任議員、楊典忠和多位民代服務人員和里長都到場，梧棲區長溫國宏表示，區公所為均衡各項區務發展，全力配合市府推動社會福利政策、積極爭取各項基礎建設，未來也會持續規劃更多優質的藝文活動，今年特別規劃在5月7日梧棲生日當天，邀請梧棲區在地的店家加入5月7日當天及5到7月限定優惠活動，嘉惠參與活動的鄉親及外地觀光客。

梧棲區公所今天在朝元宮旁廣場辦理「2023梧棲五七藝文季開幕暨鐵馬采風活動」。圖／梧棲區公所提供
梧棲區公所今天在朝元宮旁廣場辦理「2023梧棲五七藝文季開幕暨鐵馬采風活動」。圖／梧棲區公所提供
梧棲區公所今天在朝元宮旁廣場辦理「2023梧棲五七藝文季開幕暨鐵馬采風活動」。圖／梧棲區公所提供
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