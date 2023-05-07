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他曾退林佳龍醫療貢獻獎牌 「老仙ㄟ」林瑤棋病逝享壽88歲

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
行醫60年，台中大雅區醫師「老仙ㄟ」林瑤棋病逝，享壽88歲。圖／取自林瑤棋臉書
行醫60年，台中大雅區醫師「老仙ㄟ」林瑤棋病逝，享壽88歲。圖／取自林瑤棋臉書

台中市大雅區真生診所醫師林瑤棋，行醫60多年，被尊稱為「老仙ㄟ」，本月5日病逝，享壽88歲，醫界和親友不捨。

林瑤棋以全人醫師為職志，曾榮獲台灣醫療奉獻獎肯定，16歲即開始寫日記，著有「庶民醫療史」和「醫學遇見民俗」等20多本著作，

林瑤棋以全人醫師為職志，2007年榮獲台灣醫療奉獻獎肯定，2018年獲台中市政府頒發「醫療貢獻獎」，但他質疑受獎者不受重視，淪為市長林佳龍選舉造勢工具，當場退還獎牌，引發新聞熱議。

他對台灣民俗等瞭若指掌，在醫界被稱為「老仙ㄟ」，獲台灣醫師聯合會及台灣醫學生聯合會「醫聲論壇」邀請，在網路開闢「老仙ㄟ講古」專欄，暢談所見所聞及行醫經驗。

本月5日，其姪兒在林瑤棋的臉書留言「我敬愛的大伯 林瑤棋 瑤棋仙，一代名醫，國家醫療奉獻獎，行善數十載，享壽88，今晚菩薩接引、駕鶴西歸、羽化成仙」。

醫師 醫學 台中市

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