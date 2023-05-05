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高美濕地一生必遊！遊客找嘸公廁 議員批丟臉

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨台中市議員楊典忠今天質詢表示，台中市已經合併升格12年，市府卻在高美濕地木棧道周邊，一直用補貼清潔費方式向民間「借廁所」，12年來共花677萬，國際級景點卻沒有公廁，實在丟臉。記者余采瀅／攝影
民進黨台中市議員楊典忠今天質詢表示，台中市已經合併升格12年，市府卻在高美濕地木棧道周邊，一直用補貼清潔費方式向民間「借廁所」，12年來共花677萬，國際級景點卻沒有公廁，實在丟臉。記者余采瀅／攝影

台中市高美濕地被國際譽為「一生必遊一次的景點」，卻沒有興建公廁，台中市議員楊典忠今天質詢表示，台中市已經合併升格12年，市府卻在高美濕地木棧道周邊，一直用補貼清潔費方式向民間「借廁所」，12年來共花677萬，國際級景點卻沒有公廁，實在丟臉。台中市副市長黃國榮表示，市府今年會發包設計公廁，明年會編列預算，114年底公廁就會興建完成。

民進黨台中市議員楊典忠表示，疫情後觀光旅遊掀熱潮，高美濕地遊客逐漸恢復疫前榮景，不過到高美溼地的民眾經常反映找不到廁所，在高美濕地木棧道找遍導覽地圖，根本都沒有任何廁所標示與指標，「公廁到底在哪裡？」

楊典忠說，台中市合併升格12年，高美濕地木棧道周邊，市府一直都用補貼清潔費方式在租民間廁所，從101年45萬到今年112年76萬，而且經費一年比一年增加，中市府12年來共花了677萬向民間「借廁所」，但市府針對民間廁所也標示不明，要求市府要在導覽地圖或路口標示清楚，而不是讓民眾在迷宮中找廁所。

台中市副市長黃國榮表示，市府今年會發包設計公廁，明年會編列預算，114年底公廁就會興建完成。公廁未興建完工前，也會針對民間廁所標示清楚，設計也要兼顧美觀，才能符合高美濕地的美麗景點。

高美濕地 公廁

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