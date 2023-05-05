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竹山大鞍有賞螢秘境登場 5月起賞螢步道迎點點螢火

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
目前正是賞螢最佳時期，在竹山大鞍國小附近有一條獨有的賞螢步道。圖／竹山鎮公所提供
目前正是賞螢最佳時期，在竹山大鞍國小附近有一條獨有的賞螢步道。圖／竹山鎮公所提供

目前是賞螢最佳時期，在竹山大鞍國小附近，不但有一條獨有的賞螢步道，近年來由於生態環境的保育及重視，各地螢火蟲復育有成，每年四至六月都會吸引不少遊客追著螢光跑，而竹山也不少賞螢區，每年都會有螢火蟲在那閃閃發光。

竹山鎮公所表示，其實大鞍賞螢步道就是通學古道，從復興寮出發，是當地學童通往大鞍國小的一段山路通學步道，走在竹林內，不只「低頭賞螢河，抬頭望星辰」，如此夢幻的景色是大鞍螢火蟲季絕佳的描繪。

地方居民表示，過去在沒有公部門的補助下，先有遊客自發性利用每日工作空檔，慢慢整理荒煙蔓草的道路，甚至提出自費造橋，由地方居民出技術，利用當地的竹子，完成簡易的扶手與便橋；而當竹山鎮公所得知大家我們自力修復古道的小故事，便向縣政府申請經費核准，進行更大規模的修復工程，才有如今的秘境面貌。

鎮長陳東睦表示，南投縣是全台最大的賞螢勝地，來竹山賞螢好處相當多，賞螢秘境不擁擠，每年竹山大鞍、田子里有不少賞螢的景點，每年4月起從大鞍地區的螢火蟲季登場，沿著秘境步道走，小小發光體魅力可不小，隨處可以輕易看見螢火蟲蹤跡，此外，在大鞍地區的每家民宿，這麼多的在最自然的良好生態中，也都可以欣賞點點的螢光，非常值得來走一遭。

民眾若不想跑大鞍那麼遠，竹山田子里也是一個很棒的選擇，在田家樂社區附近，有一區賞螢區，每年也是螢火蟲物密集區，一整條路螢光閃閃，也是當地居民不捨對外公布的賞螢秘境，未來勢必吸引不少遊客追著牠跑，順道吃美食、逛老街。

目前正是賞螢最佳時期，在竹山大鞍國小附近有一條獨有的賞螢步道。圖／竹山鎮公所提供
目前正是賞螢最佳時期，在竹山大鞍國小附近有一條獨有的賞螢步道。圖／竹山鎮公所提供
目前正是賞螢最佳時期，在竹山大鞍國小附近有一條獨有的賞螢步道。圖／竹山鎮公所提供
目前正是賞螢最佳時期，在竹山大鞍國小附近有一條獨有的賞螢步道。圖／竹山鎮公所提供
目前正是賞螢最佳時期，在竹山大鞍國小附近有一條獨有的賞螢步道。圖／竹山鎮公所提供
目前正是賞螢最佳時期，在竹山大鞍國小附近有一條獨有的賞螢步道。圖／竹山鎮公所提供
目前正是賞螢最佳時期，在竹山大鞍國小附近有一條獨有的賞螢步道。圖／竹山鎮公所提供
目前正是賞螢最佳時期，在竹山大鞍國小附近有一條獨有的賞螢步道。圖／竹山鎮公所提供

賞螢 螢火蟲復育

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