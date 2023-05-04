台中表揚模範勞工 上百人領獎

台中市政府勞工局昨舉辦「榮耀勞工 幸福台中」慶祝勞動節暨模範勞工表揚大會，副市長王育敏代表市長盧秀燕到場恭賀，並逐一頒發獎牌表揚。王育敏說，感謝這群默默辛苦付出的勞工典範，共創幸福台中。

昨表揚126名模範勞工，8名模範移工，4名全國模範勞工，以及榮獲卓越、績優、優良及甲等70家工會，與台中市優異勞資關係中介團體、調解人、會務人員及記錄人員。

王育敏說，在盧秀燕帶領下，台中經濟表現亮眼，到今年2月，台中總投資金額突破2兆985億元，市府認真拚經濟，打造幸福台中，市府也友善照顧外籍移工，全力打造國際幸福城市的願景。

由台中市職業總工會推薦的模範勞工陳為人說，勞工最擔心物價飆漲，辛苦一輩子，退休一個月只領七、八千元，希望政府能傾聽心聲，提供幫助。

巨大機械工業有2名模範勞工蔡文琪、劉貴玲，都從基層做起，資歷超過30年；印尼籍模範移工洛基為宏全國際作業員組長，來台8年，中文流利，帶領印尼、泰國和越南作業員融入台灣生活環境。

勞工局長張大春說，勞工局首創中高齡就業獎勵金，因應高齡社會，整合資源推動「樂齡就業五告讚」方案，提供多項服務，今年度更採分階段提高就業獎勵金額度，鼓勵企業晉用樂齡人才，滿足勞工職涯規畫及就業需求。