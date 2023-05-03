台中市今表揚模範勞工 王育敏：感謝共創幸福台中

台中市政府勞工局今舉辦慶祝勞動節暨模範勞工表揚大會，副市長王育敏代表市長盧秀燕到場恭賀，並逐一頒發獎牌表揚並合影。王育敏說，感謝這群默默辛苦付出的勞工典範，大家的努力與付出，共創幸福台中。

這場表揚大會今天上午11時在潮港城國際美食館熱鬧登場，由公益視障團體陶笛演奏為活動揭開序幕，今年以「榮耀勞工 幸福台中」為主題，表揚126名模範勞工，8名模範移工，4名全國模範勞工，以及榮獲卓越、績優、優良及甲等70家工會，與台中市優異勞資關係中介團體、調解人、會務人員及紀錄人員。

王育敏說，在盧秀燕帶領下，台中經濟表現亮眼，到今年2月，台中總投資金額突破2兆985億元，市府認真的拚經濟，打造幸福台中，市府也友善照顧外籍移工，全力打造國際幸福城市的願景。

由台中市職業總工會推薦的模範勞工陳為人說，很榮幸在40年勞工生涯首次獲肯定，他從事不動產仲介，年紀也大了，希望能替全國40萬仲介從業人員發聲。最擔心是物價飆漲，勞工辛苦一輩子，最後一個月領七、八千元，或一萬出頭，至於像國保等，因仲介業無一定雇主，是沒有幫助的，希望政府能傾聽心聲，幫助我們。

巨大機械工業有2名模範勞工，倉儲控制副管理師蔡文琪在巨大資歷33年，採購管理師劉貴玲資歷36年，二人都是從基層做起；印尼籍模範移工洛基為宏全國際作業員組長，來台8年，中文流利，帶領印尼、泰 國和越南作業員融入台灣生活環境。

今年共表揚4家卓越工會。其中，台中市銲接切割人員職業工會說，他們是中小型工會，會員少，資源就少，在工會努力下獲卓越工會，現在這個「家」就是我們的驕傲。台中市美容業職業工會則說，美容工會是個學習型的組織，也是個熱衷公益的團隊，感謝勞工局對基層勞工的重視，藉由每年的會務評鑑，檢視會員福利與權益，對提升工會競爭力與辨識度，有莫大的幫助，萬分感謝。