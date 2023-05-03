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台中市今表揚模範勞工 王育敏：感謝共創幸福台中

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府今在潮港城表揚126名模範勞工、8名模範移工，以及70家公會等。記者趙容萱／攝影
台中市政府今在潮港城表揚126名模範勞工、8名模範移工，以及70家公會等。記者趙容萱／攝影

台中市政府勞工局今舉辦慶祝勞動節暨模範勞工表揚大會，副市長王育敏代表市長盧秀燕到場恭賀，並逐一頒發獎牌表揚並合影。王育敏說，感謝這群默默辛苦付出的勞工典範，大家的努力與付出，共創幸福台中。

這場表揚大會今天上午11時在潮港城國際美食館熱鬧登場，由公益視障團體陶笛演奏為活動揭開序幕，今年以「榮耀勞工 幸福台中」為主題，表揚126名模範勞工，8名模範移工，4名全國模範勞工，以及榮獲卓越、績優、優良及甲等70家工會，與台中市優異勞資關係中介團體、調解人、會務人員及紀錄人員。

王育敏說，在盧秀燕帶領下，台中經濟表現亮眼，到今年2月，台中總投資金額突破2兆985億元，市府認真的拚經濟，打造幸福台中，市府也友善照顧外籍移工，全力打造國際幸福城市的願景。

由台中市職業總工會推薦的模範勞工陳為人說，很榮幸在40年勞工生涯首次獲肯定，他從事不動產仲介，年紀也大了，希望能替全國40萬仲介從業人員發聲。最擔心是物價飆漲，勞工辛苦一輩子，最後一個月領七、八千元，或一萬出頭，至於像國保等，因仲介業無一定雇主，是沒有幫助的，希望政府能傾聽心聲，幫助我們。

巨大機械工業有2名模範勞工，倉儲控制副管理師蔡文琪在巨大資歷33年，採購管理師劉貴玲資歷36年，二人都是從基層做起；印尼籍模範移工洛基為宏全國際作業員組長，來台8年，中文流利，帶領印尼、泰 國和越南作業員融入台灣生活環境。

今年共表揚4家卓越工會。其中，台中市銲接切割人員職業工會說，他們是中小型工會，會員少，資源就少，在工會努力下獲卓越工會，現在這個「家」就是我們的驕傲。台中市美容業職業工會則說，美容工會是個學習型的組織，也是個熱衷公益的團隊，感謝勞工局對基層勞工的重視，藉由每年的會務評鑑，檢視會員福利與權益，對提升工會競爭力與辨識度，有莫大的幫助，萬分感謝。

勞工局長張大春說，勞工局發揚勞工典範，提升勞動價值。勞工局首創中高齡就業獎勵金，因應高齡社會到來，整合資源推動「樂齡就業五告讚」方案，提供多項優質服務，今年度更採分階段提高就業獎勵金額度，鼓勵企業晉用樂齡人才，滿足勞工職涯規劃及就業需求。

台中市政府今舉辦慶祝勞動節暨模範勞工表揚大會，由副市長王育敏（左）表揚模範勞工、模範移工等，右為模範勞工陳為人。記者趙容萱／攝影
台中市政府今舉辦慶祝勞動節暨模範勞工表揚大會，由副市長王育敏（左）表揚模範勞工、模範移工等，右為模範勞工陳為人。記者趙容萱／攝影
台中市政府今舉辦慶祝勞動節暨模範勞工表揚大會，表揚126名模範勞工、8名模範移工，以及70家工會等。記者趙容萱／攝影
台中市政府今舉辦慶祝勞動節暨模範勞工表揚大會，表揚126名模範勞工、8名模範移工，以及70家工會等。記者趙容萱／攝影
巨大機械工業員工劉貴玲（中）、蔡文琪（左二）榮獲台中市模範勞工。記者趙容萱／攝影
巨大機械工業員工劉貴玲（中）、蔡文琪（左二）榮獲台中市模範勞工。記者趙容萱／攝影
由台中市職業總公會推薦的陳為人（左）獲選為模範勞工。記者趙容萱／攝影
由台中市職業總公會推薦的陳為人（左）獲選為模範勞工。記者趙容萱／攝影
台中市銲接切割人員職業工會經評鑑，獲選為卓越工會。記者趙容萱／攝影
台中市銲接切割人員職業工會經評鑑，獲選為卓越工會。記者趙容萱／攝影
台中市美容業職業工會經評鑑，獲選為卓越工會。記者趙容萱／攝影
台中市美容業職業工會經評鑑，獲選為卓越工會。記者趙容萱／攝影
台中市政府今舉辦慶祝勞動節暨模範勞工表揚大會，由副市長王育敏（左）表揚模範勞工、模範移工等，右為印尼籍模範移工洛基。記者趙容萱／攝影
台中市政府今舉辦慶祝勞動節暨模範勞工表揚大會，由副市長王育敏（左）表揚模範勞工、模範移工等，右為印尼籍模範移工洛基。記者趙容萱／攝影
台中市政府今舉辦慶祝勞動節暨模範勞工表揚大會，表揚126名模範勞工、8名模範移工，以及70家工會等。記者趙容萱／攝影
台中市政府今舉辦慶祝勞動節暨模範勞工表揚大會，表揚126名模範勞工、8名模範移工，以及70家工會等。記者趙容萱／攝影

勞工局 台中市 盧秀燕 王育敏

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