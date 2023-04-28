快訊

當舖槍擊案幕後主嫌「鯨魚」落網 機場上銬畫面曝光

道歉文來了 澎湖打人事件比「YA」女子還原事發經過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄭綱慈18歲當臨時工一做48年 今年退休獲南投最資深模範勞工

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
鄭綱慈（左）18歲到南投酒廠工作，兢兢業業工作48年，退休前夕獲選模範勞工，職場生涯圓滿。圖／南投縣政府提供
鄭綱慈（左）18歲到南投酒廠工作，兢兢業業工作48年，退休前夕獲選模範勞工，職場生涯圓滿。圖／南投縣政府提供

南投縣政府今天舉辦模範勞工表揚大會，共有87位模範勞工接受表揚，其中最資深的鄭綱慈，18歲就到南投酒廠工作，一做就是48年兢兢業業、認真負責，今年她將屆齡退休，獲得模範勞工肯定，職場生涯畫上圓滿句點。

南投縣長許淑華逐一向鄭綱慈等87位勞工頒發獎狀並致贈紀念品，許淑華說，她感謝勞工朋友是國家經濟發展的基礎和動力，也是企業最重要的資產，因為大家打拚努力，才能讓台灣社會更進步，每位模範勞工更是大家典範和榜樣。

她說，縣府會持續協助爭取勞工權益，支持企業廠商營造更好的工作環境與職場安全，也希望在企業及工會重視推動下，落實勞資和諧關係，勞工有任何問題都可以透過工會反映，縣府會全力協助和協調。

南投縣社會及勞動處表示，今年共有87位模範勞工，平均年資約20年，五成服務時間高於平均年資，多數入選勞工，堅守工作崗位數十年，多年不改工作與服務熱忱，值得推崇。

南投酒廠鄭綱慈服務年資長達48年，她說，她從18歲便到南投酒廠工作，從臨時人員做到正式員工，轉眼她也從少女變成銀髮族，她今年要退休了，很感謝所有長官及同事提攜照顧，讓職場生涯順利圓滿。

另外，南投林管處徐志銘、南投市農會塗秀香、台中榮總埔里分院江國芳、中華郵政工會南投分會的黃子驊先生及歐建利與杉林溪石家達，也都是優質服務深獲同事好評，並進一步推薦參選全縣模範勞工。

南投縣長許淑華表揚模範勞工，承諾會全力協助保障勞工權益。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華表揚模範勞工，承諾會全力協助保障勞工權益。圖／南投縣政府提供

職場

延伸閱讀

郭台銘訪藍營縣市長 許淑華：鄉親對「南投女婿」有深厚感情

「詐領出席費」疑雲纏身？議員許淑華好感度腰斬遭徐巧芯反超

許淑華盼「君子之爭」 徐巧芯笑：她是不是要加入國民黨？

薪水小偷開戰！徐巧芯公開「許淑華相簿」 大會缺席時間一次看

相關新聞

驚！台中團購竟吃到「10年」酸味蹄膀？市府今稽查

台中市議員江和樹今爆料，有市民團購「紅燒蹄膀」，吃下肚發現味道酸酸的，查看標示竟是「102年」製造，懷疑是吃到過期10年...

不要齊頭式平等？台中北屯人口多 議員爭設第2座親子館

台中市北屯區人口數是各行政區最高，即將突破30萬人。北屯區議員黃健豪說，市府喊出「區區有親子館」，但北屯人口最多，應規畫...

桃香傳客庄 2023台中甜蜜桃觀光季29日起跑

「2023甜蜜桃觀光季」開跑！台中市和平區公所將於明(29日)起至5月7日舉辦系列活動，甜蜜桃進軍台北展售，行銷和平中坑...

鄭綱慈18歲當臨時工一做48年 今年退休獲南投最資深模範勞工

南投縣政府今天舉辦模範勞工表揚大會，共有87位模範勞工接受表揚，其中最資深的鄭綱慈，18歲就到南投酒廠工作，一做就是48...

300年芒果老樹嚴重腐朽 南投縣府地方共同修剪搶救

水里玉峰南天宮後方的一棵300年芒果樹嚴重腐朽，水里鄉公所本周邀請專家學者、村長及在地居民討論後，決定讓這棵「樹神」能繼...

南投300年「樹神」重病 專家幫老樹瘦身救命

南投縣水里鄉長玉峰村300年老芒果樹，被居民視為「樹神」，但3分之2嚴重腐朽，縣農業處邀請專家會勘，決定以修剪方式先老樹...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦