鄭綱慈18歲當臨時工一做48年 今年退休獲南投最資深模範勞工

南投縣政府今天舉辦模範勞工表揚大會，共有87位模範勞工接受表揚，其中最資深的鄭綱慈，18歲就到南投酒廠工作，一做就是48年兢兢業業、認真負責，今年她將屆齡退休，獲得模範勞工肯定，職場生涯畫上圓滿句點。

南投縣長許淑華逐一向鄭綱慈等87位勞工頒發獎狀並致贈紀念品，許淑華說，她感謝勞工朋友是國家經濟發展的基礎和動力，也是企業最重要的資產，因為大家打拚努力，才能讓台灣社會更進步，每位模範勞工更是大家典範和榜樣。

她說，縣府會持續協助爭取勞工權益，支持企業廠商營造更好的工作環境與職場安全，也希望在企業及工會重視推動下，落實勞資和諧關係，勞工有任何問題都可以透過工會反映，縣府會全力協助和協調。

南投縣社會及勞動處表示，今年共有87位模範勞工，平均年資約20年，五成服務時間高於平均年資，多數入選勞工，堅守工作崗位數十年，多年不改工作與服務熱忱，值得推崇。

南投酒廠鄭綱慈服務年資長達48年，她說，她從18歲便到南投酒廠工作，從臨時人員做到正式員工，轉眼她也從少女變成銀髮族，她今年要退休了，很感謝所有長官及同事提攜照顧，讓職場生涯順利圓滿。