被控不當拍鳥照 台中大甲飛羽業者否認 客人也幫說話

被點名有不當拍鳥照行為的台中大甲飛羽，業者接受採訪時說，他們是一對愛鳥夫妻的私人鳥園，在30多坪大的空間，控制養30多隻小型鳥，沒有保育類，也絕無虐待或不當拍鳥行為；一名曾到園區拍照的攝影愛好者說，園區內有大樹，拍的鳥都是自然停在樹上，他說拍照學員當天繳的費用包括保險費，還請這對夫妻幫大家準備午餐、礦泉水和點心，每人收費幾百元，很合理。

動保團體昨天提出全台6處鳥類不當拍攝場所，對鳥類生態造成嚴重傷害，其中包括台中大甲飛羽；業者昨晚接受本報記者採訪時說，多年前有朋友送他們鳥，朋友養在小籠子，鳥不健康，他與妻愛鳥也愛拍照，本想將這些鳥野放，但又考慮到有些鳥長期被飼養，野放可能「放死」，他們才在自己的空地植栽，營造天然環境，有樹與草，讓鳥在自然環境中成長復育，還在此園區花大錢設屏障，可保護這些小型鳥不受天敵或大鳥襲擊。

業者表示，他們不會在30多坪大的空間養大型鳥，也盡可能不去干擾園區內鳥類生活，如果有愛鳥同好想賞鳥，他都歡迎，但近幾年擔心人太多會干擾鳥類，後來有管制，他們絕非營業為目的，不然早就大力宣傳，他強調園區內的鳥都很健康，絕沒被傷害或不當拍照，他不養保育類鳥，不做違法的事。

一名攝影愛好者，曾邀同好到「大甲飛羽」拍攝鳥類，他說該場域在戶外空間，整理乾淨，是一對夫妻的「私人鳥園」，他們喜歡拍照，又因撿到有些受傷鳥類，照顧後在搭設的園區內放飛，這對夫妻自己在區內拍攝鳥類，也邀同好入園拍。

這名攝影愛好者說，這對夫妻將受傷的鳥照顧很好，在寬敞園區供人拍照，收費是合理的，而且他們照顧的都非保育類鳥，沒有任何虐待行為，也沒有傷害鳥類的「幼鳥移巢供拍照」等方法。

他說園區內有大樹，拍的鳥都是停在樹上，很自然，他說拍照學員當天繳的費用包括保險費，還請這對夫妻幫大家準備午餐、礦泉水和點心，每人收費幾百元，很合理。