全台首場 「酷玩行者」電競體驗車 台中洲際高規格登場

中職例行賽中信兄弟開幕戰昨在台中洲際棒球場登場，吸引上萬球迷，另項周邊活動，耗資千萬打造的電競體驗車「酷玩行者」全台巡迴首站也在台中。市長盧秀燕與現場球迷，一起體驗電競遊戲，並宣告台中電競運動即將邁向新領域。

運動局長李煜叡表示，運動局與產業合作，將電競運動透過移動裝置帶給市民近距離的科技感官體驗，在中信兄弟開幕戰時，邀請球迷朋友搶先體驗酷玩行者高規格電競配備，曲面式螢幕、機械式專業電競鍵盤、電競椅等，高科技設備應有盡有。

Master XP 亞太區負責人林長毅指出，Cooler Master酷碼科技集團成立的娛樂媒體公司MasterXP，斥資千萬打造「酷玩行者」沉浸式遊戲體驗車。

車輛外觀採用繽紛塗鴉設計，搭載10組電競級電腦設備以及巨型 LED螢幕移動式大舞台，可滿足直播、轉播 DJ派對等多元化功能，全車還打造玩家們夢幻的 ARGB燈光系統，身歷其境感受街頭電競新玩法。