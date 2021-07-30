疫後「藝起來」 2021彰化劇場藝術節PLUS９月登場

新冠肺炎疫情防疫警戒降為第二級，彰化縣啟動「2021彰化劇場藝術節PLUS」，今天在彰化演藝廳公布好戲連台的節目內容，7組國內優質表演團隊9月5日到10月16日將帶來6檔好戲及1場免費戶外音樂會，作為歡慶員林演藝廳啟用20周年的獻禮。

風神寶寶兒童劇團為今天的活動演出「晴空小侍郎」精選橋段，隨後故事工廠演員錢君銜、陳大天幽默逗趣演出，逗得全場笑聲連連，劇團演員歡迎民眾觀賞演出，跟著劇中主角體驗美好的藝術旅程，豐富疫後精神生活。

縣長王惠美致詞表示，今年是第八年辦理彰化劇場藝術節，適時員林演藝廳20周年，因此以PLUS為口號，9月5日到10月16日員林演藝廳精彩好戲接力7月、8月宅在家的線上藝文活動，縣府希望藉由藝術節的豐富藝術質量活絡地方藝文。

劇場藝術節為期一個半月的演出，有6個劇團及1個音樂會，共7個作品，依序是9月5日陳家聲工作室「馬文才怎麼辦」、9月12日果陀劇場「解憂雜貨店」、9月18日風神寶寶兒童劇團「晴空小侍郎」、9月26日故事工廠「變聲偵探」、10月2日動見体「想像的孩子」、10月9日相聲瓦舍「三十三」，最後一場由在鹿港出生的團長徐崇育& Soy La Ley 古巴爵士樂團「夢想家的藍調」，10月16日帶來一場免費戶外音樂會，為彰化劇場藝術節作完美精彩的ending。

2021彰化劇場藝術節PLUS票券即日起於OPENTIX兩廳院文化生活售票系統正式啟售，在8月22日前購買2021彰化劇場藝術節PLUS任一節目可享早鳥票優惠75折，套票優惠任選2檔85折，任選4檔75折優惠，單場四人同行享購票9折，只要購買2檔以上，還可獲得活動限量禮品，詳細可上OPENTIX兩廳院文化生活售票系統https://www.opentix.life/article/1407569439276654592或洽詢員林演藝廳04-8323410。