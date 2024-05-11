竹縣焚化爐回饋金 環局抽3成惹議

新竹縣政府正在竹北拔子窟興建焚化爐，預定明年完工，雖然垃圾去化問題可望解決，但審查中的回饋金管理自治條例草案提到回饋金有3成要提撥給環保局，地方不滿，民進黨縣議員歐陽霆也要求重訂草案內容；新竹縣環保局長蕭宏杰回應，草案是參考其他縣市的管理自治條例而訂定。縣長楊文科也說「條例並無惡意」，希望居民了解。

歐陽霆指出，新竹縣垃圾焚化廠回饋金管理自治條例明訂回饋金有30%要給回饋金委員會運作，若以1年4千萬元計算，等於委員會可抽走1千3百多萬，委員會運作不該需要如此龐大的經費。

另外，回饋金自治條例第10條還有限制居民領回饋金的辦法，內容稱「回饋金使用計畫通過後，因居民陳抗致使本計畫無法進行正常營運操作時，管理會得暫緩審議及支付回饋金，待達成協議後繼續執行」，等同一旦居民對焚化爐有意見，環保局就能動用條例，扣回饋金阻止居民發聲。

楊文科表示，訂定這些條款並不是要壓榨居民，但一旦焚化爐遭遇民眾陳抗而停擺，自然需要有法可循暫停回饋金發放，委員會功能是要統籌分配及管理回饋金，因此需要經費運作。

楊文科強調「條例並無惡意」，希望居民了解焚化爐運作需要相互尊重，若民眾對焚化爐未來營運後有任何意見或建議，盼能透過理性溝通解決，縣府及焚化爐廠商不會忽視居民意見，讓居民被迫走上抗爭一途。

環保局長蕭宏杰補充，委員是由焚化爐周邊7名村里長、3名縣議員、環保局和外聘委員組成，不存在運用不透明的情況。