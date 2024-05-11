桃捷分攤30億增購列車 議員：錢哪來

桃園大眾捷運公司撐過新冠疫情，在1200通勤月票加持下，去年轉虧為盈，新車廂採購經費60億元也與交通部談妥各出5成，但桃捷所負擔的經費尚無著落；桃捷董事長沈志藏昨赴市議會工作報告被不少議員追問。他表示，將與台北、新北2個市政府股東溝通，盼雙北能夠增資。

桃捷為提升運量有添購新車需求，由於目前產權仍屬交通部，交通部又有意將產權移轉給桃園市政府，雙方在列車該由誰埋單、誰該負擔較多經費有過一番角力，日前才達成先採購10輛、經費60億元一人一半的共識。不過，沈志藏昨赴議會工作報告，不諱言經費還沒有著落，現階段只能做好訪價工作。

議員陳美梅、徐其萬、謝美英、張肇良關切桃捷公司過去虧損30多億元，曾向銀行融資借貸苦撐，雖然去年轉虧為盈，但還是負債，現在增購列車經費要從哪裡來；議員張肇良指出雙北2個市政府也是桃捷股東，如果用增資方式增購列車，雙北也要拿錢出來。

桃捷公司也不諱言經費沒著落的主因是桃捷還有台北市政府和新北市政府2個股東，桃園、台北和新北3個市府持股比率分別為64.01%、29.32%和6.67%，前市府碰上新冠疫情，機捷運量下滑虧損，曾有意增資，但雙北不同意，最後向銀行貸款約10億元，目前有6.5億元還沒還。

沈志藏表示，會在開董事會的時候提出增資買新列車的理由，並請雙北支持，如果雙北還是不支持，就要另外想辦法；不過機捷串聯桃園和雙北三直轄市，現階段以往返林口以北的乘客最多，也就是雙北的乘客比桃園多，會多溝通請大家支持增資。

關於增資案，議員劉勝全認為如果雙北不增資，就由桃園市政府吸收增資金額，雙北持股比率也會被稀釋；議員黃婉如則要求桃捷採購車廂不要讓廠商予取予求；議員於北辰則提醒捷運綠線北段7站2026年就要通車，桃捷要做好評估，才不會又虧損。

沈志藏強調，車廂採購招標時一定會訂規格，要求車廂與機捷現有的機電系統能相容，標案也會用統包方式處理，得標廠商要負責系統的相容。