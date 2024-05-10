苗縣大湖金針花廊道結合生物防治 賞花寓教於樂

苗栗縣大湖鄉靜湖村金針花廊道近年成為熱門賞花秘境，鄉公所舉辦「2024金針亮亮賞花節」活動25日登場，將結合農創市集、苗栗農改場生物防治成果，達到寓教於樂。

大湖鄉公所數年前在靜湖村社寮角堤防斜坡美化種植金針花，綿延約700公尺的金黃色花海廊道，吸引不少遊客及攝影愛好者前往觀賞、拍照，去年首度辦理「金針亮亮賞花節」湧入約10萬人次造訪。

大湖鄉長黃惠琴今天表示，感謝經濟部水利署第二河川分署、農業部農村發展及水土保持署台中分署及苗栗縣政府大力協助，讓金針花廊道從栽植到養護逐一形成如今風貌，目前花況約開5成，預估下週可達7至8成。

鄉公所指出，2024金針亮亮賞花節將於5月25日至6月23日登場，規劃有農創市集攤位，匯集在地特色小農產品、手作藝品、文創設計及美味佳餚。

此外，公所今年度與農業部苗栗區農業改良場合作，4月起由農改場生物防治研究中心進場協助施放天敵昆蟲，包括利用草蛉防治蚜蟲及葉蟎、釋放小黑花椿象防治薊馬害蟲等來進行生物防治，施放成果令人驚艷，相較去年部分區域受病蟲危害的情況，今年已不復見；25日活動開幕當天，生物防治研究中心也將在現場設攤，讓遊客賞花同時，也能了解生物防治的好處，達到寓教於樂的效果。

鄉公所表示，金針花郎到位於苗61線旁，民眾可於苗栗火車站旁搭乘新竹客運5656，車程約60分鐘在大湖站下車後步行約15分鐘抵達；若自行開車前往，可沿台72線往東（大湖）方向接台3線往南，從大湖鄉中原路、中山路左轉民族路接苗61線約700公尺抵達。