桃捷去年盈餘1.24億！今年買列車要花30億 議員擔心錢從哪來

桃園大眾捷運公司今天在市議會工作報告和備詢，議員黃婉如、劉勝全等議員關切機捷營運量疫情過後回升，去年雖然轉虧為盈有1.24億元盈餘，但是桃捷公司需要增購列車因應未來需求，儘管已經和交通部（機捷目前還是交通部的資產）有共識，雙方各分攤一半購車經費；桃捷公司要負擔一半為30億元，相當於公司一個資本額，還不確定錢要從哪裡來。

桃捷公司董事長沈志藏、總經理莊英震答詢時，雖表示和交通部已有共識先買10輛，經費約60億元中央地方各分攤30億元，但不諱言目前公司還不確定經費著落，現階段也要先做好訪價的工作。

議員陳美梅、徐其萬、謝美英、張肇良也關切桃捷公司過去虧損30多億元，現在要增購列車經費哪裡來？劉仁照質疑桃捷財務結構不健全，于北辰說捷運綠線北段7站2026年要通車，桃捷公司要先預估人力等成本，才不會又虧損，張肇良指出雙北也是桃捷公司的股東，如果用增資方式增購列車，雙北也要拿錢出來。

桃捷公司不諱言經費沒著落的原因，是桃捷公司主要股東除了桃園市政府，還有台北、新北，持股比率分別為64.01%、29.32%、6.67%，前市府碰上疫情機捷運量直線下滑和虧損，當時有意增資但雙北不同意，只好向銀行辦理15億元的貸款額度，實際貸款約10億元，這幾年都有還款，去年還了2.23億元，目前還有6.5億元。

沈志藏表示，會在開董事會的時候提出增資買新列車的理由，並請雙北支持，如果雙北還是不支持，就要另外想辦法；不過機捷串聯桃園和雙北三直轄市，現階段以往返林口以北的乘客最多，也就是雙北的乘客比桃園多，會多溝通請大家支持增資。劉勝全認為如果雙北不增資，就由桃園市政府吸收增資金額，雙北持股比率也會被稀釋。