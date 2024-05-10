新竹人都騎貢丸通勤？新竹國際動漫節還有七龍珠紀念展區

2024新竹國際動漫節「漫人祭」將在5月25日至26日於新竹市立體育館舉辦，活動不僅邀請國內外14名動漫藝術家參展，還將展出新竹漫畫家作品、串聯在地動漫文化，為吸引更多動漫愛好者，還與旅宿業合作，來新竹住一晚不僅有住宿優惠，重點有機會贏得Coser分享會的限定席位及動漫好禮。

新竹市文化局長王翔郁表示，今年動漫節活動以「國際展覽、祭典舞台、漫人市集」為主軸，策畫5大展區主題，將帶領參與者深入探索新竹的動漫文化、感受台灣漫畫的多元風貌及國際動漫的精彩魅力。

5大展區分別為「竹漫☆新竹漫人」展出新竹在地漫畫作品，包括新竹漫畫家茜Cian展出作品「台灣特有種」，呈現新竹人都騎貢丸通勤的網路哏；「金漫☆臺灣漫人」匯聚金漫獎得主作品，呈現台灣漫畫豐富多彩；「風漫☆國際漫人」展出國際優秀動漫作品；「新漫☆初心漫人」展示學校聯展作品，讓年輕學子有機會展現自己的創作；還有「七龍珠☆我的夥伴！」紀念展區，帶領大家重溫經典美好。

文化局表示，除了展覽之外，在祭典舞台將帶來Cosplay大賽、動漫音樂秀、Coser及VTuber分享會等精彩節目，讓動漫Coser們盡情展現自我，在體育館內設有原創社團及動漫商品攤位，而在孔廟廣場的「漫人市集」與「好好手感微笑市集」合作，匯集70家品牌攤位，包括手工藝品、文創商品和創意美食等。

文化局說明，動漫節也特別開發原創IP「魔法少女與HSIN喵」，活動將特別舉辦6場「HSIN喵魔法陣工作坊」，25日首日活動還將邀請資深美漫畫創作者 Brent Anderson於現場分享美漫作品創作歷程，更集結台灣本土動畫導演王世偉、邱立偉及王登鈺到場交流。

26日將邀請作品改編電影及電視劇的漫畫家日下棗及左萱分享創作歷程，透過講座與更多對動漫有興趣的朋友們互動啟發，相關活動將於今天中午12時開放線上報名，報名請至（https://linktr.ee/acf_hsinchu）查詢。