鄭文燦撒幣建設 張善政財政大負擔

鄭文燦在桃園執政8年，任內最被人詬病的就是財政問題，軌道建設雖獲前瞻補助，上千億卻須市府自籌，900多億需隨工程逐年攤提，最大的問題是，錢在哪裡？重大軌道建設啟動，也成為接手桃園市長張善政沉重的財政負擔，無怪急擬建設公債自治條例；鄭雖自詡桃園負債少，但賣了不少土地，也被藍營質疑賤賣祖產，種種作為形同「大撒幣」。

桃園升格之初，鄭文燦積極建設，重大建設包括鐵路地下化、捷運綠線、加速推動汙水下水道接管工程和國道1號桃園交流道中正北路匝道等，地方建設也有國民運動中心、社福館、市民活動中心等場館設施。

近年，許多中小型建設陸續完工，民眾確實有感，就連鐵路地下化也有市府管理階層認為決策正確，指高架軌道會跟現在平面路線一樣，為了閃民宅和私人土地忽左忽右，而地下化能做到真正筆直。不過，也有人批評鄭文燦花錢不手軟，是為了自己未來政治生涯鋪路。

確實，鄭文燦對於地方要求幾乎來者不拒，甚至主動加碼，「要5毛給1塊」的海派風格，不但成就8年任內民進黨桃園市黨部團結一致，黨籍民代自稱「桃園隊」，就連藍營議員也埋單，預算審查也多半給予支持，在桃園「喊水會結凍」。

結果鄭文燦任內規畫的竹圍漁港遊艇碼頭因套用台北港風浪數據設計，啟用不到半年就壞掉，張善政忍不住批決策錯誤是「把錢丟水裡」；同樣是鄭任內規畫的亞洲矽谷創新研發中心，張善政也說「拒接錢坑」，直接喊卡。

鄭文燦最近常以「球」形容自己推出的政策，笑稱要地方接好或「自己丟球自己接」，但大湳國民運動中心羽球館天花板地震坍塌，竹圍漁港遊艇碼頭損壞等狀況，各項建設的瑕疵隨著時間一一浮現，不見得所有的球，張善政都要接。