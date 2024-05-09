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造橋南瓜減產五成且顆粒小 「阿嬤袋」取代禮盒包裝

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
牛奶故鄉的南瓜隧道已結實纍纍，是造橋南瓜節的一大亮點。記者胡蓬生／攝影
牛奶故鄉的南瓜隧道已結實纍纍，是造橋南瓜節的一大亮點。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣造橋鄉打造地方農產特色，近20年來持續舉辦「南瓜節」活動，造橋農會總幹事彭森華指出，南瓜種類繁多，食用及觀賞價值都高，但今年受天候影響減產五成，且食用南瓜顆粒比往年都小，過去使用多年的禮盒包裝已不適用，只好改用「台灣LV包」阿嬤袋來盛裝，也另有特色。

造橋鄉農會指出，今年發放1萬株種苗提供農民栽種，但第一波花期受限藤蔓小，成長的南瓜顆粒小，第二波花期受南風天影響，幾乎「全軍覆沒」，目前第三波花期的果實仍在成長中。

鄉農會和鄉公所上午在「牛奶的故鄉」苗翔牧場為今年南瓜節宣傳，會場「南瓜隧道」結滿各種觀賞、食用南瓜，景致迷人，連日來已有不少旅客搶先前來探索、打卡。

今年南瓜節分別在18至19日、25至26日4天周休假日在牛奶故鄉推出，從上午8點到下午4點安排多項節目，活動期間在台鐵後龍豐富車站安排接駁車提供遊客免費接駁車往返服務。

造橋鄉推出南瓜節已近20年，成為鄉內的特色產業和休閒觀光一大亮點，造橋鄉長徐連斌和前鄉長黃天貴、 張雙旺也連袂出席，廣邀全國遊客來體驗。

彭森華表示，鄉內推廣南瓜栽培多年，西洋品種有東昇、瑞華、李白、一品，傳統南瓜有阿成、金Q、牛奶南瓜等，種類多且耐儲放，兼具觀賞價值；至於觀賞南瓜種類千奇百怪，有各種外型的小型「玩具南瓜」，還有重量逾百斤的大型南瓜；南瓜料理種類豐富，食用方式多樣又簡單，今年南瓜節一定會讓遊客感受到視覺、味覺的全方位樂趣。

食用、觀賞南瓜種類多。記者胡蓬生／攝影
食用、觀賞南瓜種類多。記者胡蓬生／攝影
今年造橋南瓜受天候影響減產，南瓜顆粒也比往年小，使用多年的禮盒包裝已不適用，將改用「台灣LV包」阿嬤袋來盛裝當伴手禮。記者胡蓬生／攝影
今年造橋南瓜受天候影響減產，南瓜顆粒也比往年小，使用多年的禮盒包裝已不適用，將改用「台灣LV包」阿嬤袋來盛裝當伴手禮。記者胡蓬生／攝影
南瓜料理豐富多樣。記者胡蓬生／攝影
南瓜料理豐富多樣。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣造橋鄉「南瓜節」打造地方農產特色，觀賞南瓜種類多且千奇百怪。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣造橋鄉「南瓜節」打造地方農產特色，觀賞南瓜種類多且千奇百怪。記者胡蓬生／攝影

南瓜 牛奶 農會

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