造橋南瓜減產五成且顆粒小 「阿嬤袋」取代禮盒包裝

苗栗縣造橋鄉打造地方農產特色，近20年來持續舉辦「南瓜節」活動，造橋農會總幹事彭森華指出，南瓜種類繁多，食用及觀賞價值都高，但今年受天候影響減產五成，且食用南瓜顆粒比往年都小，過去使用多年的禮盒包裝已不適用，只好改用「台灣LV包」阿嬤袋來盛裝，也另有特色。

造橋鄉農會指出，今年發放1萬株種苗提供農民栽種，但第一波花期受限藤蔓小，成長的南瓜顆粒小，第二波花期受南風天影響，幾乎「全軍覆沒」，目前第三波花期的果實仍在成長中。

鄉農會和鄉公所上午在「牛奶的故鄉」苗翔牧場為今年南瓜節宣傳，會場「南瓜隧道」結滿各種觀賞、食用南瓜，景致迷人，連日來已有不少旅客搶先前來探索、打卡。

今年南瓜節分別在18至19日、25至26日4天周休假日在牛奶故鄉推出，從上午8點到下午4點安排多項節目，活動期間在台鐵後龍豐富車站安排接駁車提供遊客免費接駁車往返服務。

造橋鄉推出南瓜節已近20年，成為鄉內的特色產業和休閒觀光一大亮點，造橋鄉長徐連斌和前鄉長黃天貴、 張雙旺也連袂出席，廣邀全國遊客來體驗。