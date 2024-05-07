食農教育、兒童武術…竹縣橫山學堂 120堂免費上課

新竹縣政府今天表示，橫山區社會福利服務中心打造「橫山學堂」，免費提供泰雅文化、客庄食農教育等課程，邀請民眾參加，豐富生活與學習知識。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，橫山區社會福利服務中心打造「橫山學堂」邁入第3年，今年也陸續開課中，每月都安排有不同的多元課程且免費，課程內容包含有客庄食農教育、泰雅文化、古早童玩手工藝等。

新竹縣長楊文科表示，「橫山學堂」課程均為免費參加，今年共有120堂課，還增加泰雅文化課程、食農教育課程，以及兒童武術與古早童玩手工藝體驗等系列親子共學課程，適合全民共同學習，歡迎民眾多加利用。

縣府說，將持續提供多元性、近便性及在地性社會支持服務，協助建構對社會大眾及弱勢個人、家庭及社區的學習管道，也更方便民眾參加。