苗栗公設解編還地於民 首波公辦市地重劃頭份10.88公頃

苗栗縣都市計畫公共設施用地解編「還地於民」，縣府評估首波擇定頭份市3案10.88公頃學校、公園等用地，公辦市地重劃變更住宅區，縣議員陳永賢形容是「天上掉下來的禮物」，對地方發展是一大利多。

政府盤點久久未徵收，檢討不必要的公園、學校等公共設施保留地解編，其中，內政部都市計畫委員會去年10月審議，通過竹南頭份都市計畫變更案，縣府評估土地所有權人意願、地區發展潛力，人口成長及建地需求等因素，第一波擇定頭份市3案10.88公頃，推動公辦市地重劃。

其中，竹南頭份整體開發範圍二包含頭份原「文中1」、「公2」、「公（兒）15」，在國道1號、顯會路、頭份國小、中華路之間約3.67公頃，重劃住宅區2.23公頃、灌溉設施專用區0.16公頃，道路、廣場、鄰里公園兼兒童遊樂場用地1.28公頃。

範圍四包含頭份原「公11」，中央路、中興路、東桃路及工業區之間約3.12公頃，重劃住宅區1.83公頃、灌溉設施專用區0.2公頃，公園0.82公頃、道路0.27公頃；範圍五包含頭份原「文高2」，中央路、德義路、都新計畫住宅區及信二街之間約4.09公頃，重劃住宅區2.59公頃、道路0.3公頃，公園兼體育場用地1.2公頃。

縣府地政處指出，公辦市地重劃作業，目前進行地方座談會，接著重劃計畫書報核，如果推動順利，預計明年公共工程施工、土地分配，2026年、2027年完工，辦理土地點交。