苗栗庇護工場員工明德水庫「過夜」 感受旅遊初體驗

苗栗縣勞工育樂中心委外經營的水漾月明度假文旅，最近特別招待縣內阿昌清潔庇護工場十多名員工前去住宿體驗，讓身障者也能輕鬆參與旅遊，感受旅行的快樂；縣府勞工及青年發展處表示，業者熱忱地安排這次體驗，讓大家在明德水庫的優美環境過夜，未來條件許可，將持續辦理，另外也鼓勵業者提供適合的工作機會。

水漾月明度假文旅位於明德水庫湖畔特定風景區內，有湖泊、岸島、綠林，並有環湖公路及126縣道旅遊路線，依山傍水，遊客可漫步山林水岸間，欣賞水庫的各種風情。

勞青處指出，縣內現有阿昌清潔庇護工場、為恭醫療財團法人附設哈比屋庇護工場，2間庇護工場合計有20名員工，從事清潔、便利商店等工作。縣府輔導縣內的庇護工場，希望員工經工作訓練體驗，能投入社會接受合適的工作和待遇，目前水漾月明度假文旅也聘用2名來自庇護工場的員工，可勝任相關的房務整理工作。