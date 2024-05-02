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照顧罕病女兒圓學業夢 陳邱賢妹獲竹縣模範母親

中央社／ 新竹縣2日電

新竹縣府今天說，78歲陳邱賢妹照顧罕見疾病女兒，女兒求學間每天親自接送，讓女兒一圓求學畢業夢，無私母愛讓人敬佩，獲頒模範母親

新竹縣長楊文科透過新聞資料指出，陳邱賢妹育有1對子女，丈夫過世後撐起家中經濟，但因女兒患有先天不全成骨症（俗稱玻璃娃娃）生活求學皆仰賴陳邱賢妹協助，而陳邱賢妹無私為女兒奉獻獲頒竹縣模範母親。

陳邱賢妹說，女兒國小求學期間，她每天背著上學，也因女兒無法自理她須在旁協助，當時還得趕著回家採菜工作、洗衣服與煮飯，並照顧另1名孩子。

陳邱賢妹表示，為讓女兒能繼續求學，帶著南下到彰化仁愛實驗學校就讀，女兒也在此期間住校讀書，接著進入空中大學學習，終於順利完成學業，讓女兒一圓讀書夢。

陳邱賢妹的女兒說，就讀空大期間母親親自接送她上學與返家，8年下來勞心也勞累，很感激母親幫助她取得大學學位。

新竹縣政府社會處提供新聞資料指出，陳邱賢妹為新竹縣北區身心障礙者服務中心所推薦，獲頒模範母親；縣長楊文科日前前往拜訪，贈「母愛揚芬」木匾，也準備生活必需品，盼減輕開銷負擔。

新竹 楊文科 模範母親

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