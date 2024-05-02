航迷注意！桃機直播再+1 4K高解析鏡頭南北跑道都能看

桃園市觀光旅遊局去年11月推桃園機場飛機起降即時影像廣受好評，創2200人同時在線上觀看紀錄，直播頻道至今也突破4百萬瀏覽人次，不少航空迷敲碗希望能有更多視角欣賞飛機。為此，觀旅局與桃園機場公司接洽，在諾富特飯店架設4K高解析鏡頭，不僅提供更多欣賞角度，還能近拍飛機機身卡通圖案，給民眾更豐富的視覺饗宴。

桃園市觀旅局指出，桃園機場即時影像推出後，不僅國內航空迷關注，也有國外航迷朝聖，根據資料分析，國外航迷大概佔觀看人數的25%，大多來自美國、日本、香港及南韓，大家除了欣賞影像，也會在直播頻道留言聊天，不少人希望市府能增設更多視角。

觀旅局表示，桃園觀光導覽網即時影像目前有「桃園國際機場」和「華航諾富特飯店機場」2個頻道，前者以南跑道為主，後者為此次新增4K高畫質鏡頭，可提供南北跑道全視角觀看服務，也是國內第一支夜間高畫質的即時影像。另外，直播頻道設有聊天室互動區，系統也會不定時推播特殊航班抵達訊息，讓民眾不用苦苦等候。

華航A321第12架新機（CAL1710）今天下午1時15分抵台，直播頻道也吸引航迷觀看討論，新機降落的那一刻，討論區也有「新花花（指華航）安安」、「歡迎回家」等語。

觀旅局長周柏吟表示，航空迷不見得有機會在機場或機棚近距離欣賞飛機，觀旅局致力將創新科技與觀光資源結合，透過即時影像宣傳桃園旅遊景點及活動，盼未來與桃機及其他景點有更多合作機會，一起推展桃園觀光，提升國際品牌形象。